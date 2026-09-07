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Hradiště obnovuje veřejné plochy na sídlištích, ve Štěpnicích za 90 milionů

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  11:47
Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace...

Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace veřejných prostranství investuje více než 90 milionů korun. (srpen 2026) | foto: Město Uherské Hradiště

Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace...
Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace...
Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace...
Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace...
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S modernizací sídliště Štěpnice za více než 90 milionů korun začne v polovině září uherskohradišťská radnice. Počítá se s obnovou komunikací, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství s důrazem na lepší hospodaření s dešťovou vodou a kvalitnější prostředí pro obyvatele.

„Letošní léto nám znovu ukázalo, že vysoké teploty, sucho nebo naopak přívalové srážky nejsou jen otázkou vzdálené budoucnosti, ale že se s nimi musíme umět vypořádat už dnes,“ uvedl starosta Stanislav Blaha (ODS).

„I proto při obnově veřejných prostranství přemýšlíme nad tím, jak město lépe připravit na měnící se klimatické podmínky a jak bude dané místo fungovat i za řadu let,“ řekl starosta.

Ve Štěpnicích, stejně jako na dalších místech ve městě, se postupně nahrazují nepropustné povrchy vodopropustnými, aby se dešťová voda mohla vsakovat přímo v místě. „Přidáváme zeleň všude tam, kde to umožňují místní podmínky a technická infrastruktura,“ podotkl Blaha.

Z části areálu nemocnice v Hradišti bude nová čtvrť se stovkami bytů

Poblíž mateřské školy vznikne nový vodní prvek se šesti tryskami, který doplní dvě pítka. Na sídlišti tak vznikne nové místo pro setkávání a odpočinek.

Výrazně se promění zeleň. Vysazeno bude přes 30 nových stromů, keře a smíšené záhony s travinami a trvalkami, které budou postupně vykvétat během celé vegetační sezony.

Nově vzniknou také pobytové plochy mezi bytovými domy, nové prvky pro trávení volného času a síť chodníčků navazujících částečně na současné přirozeně vyšlapané trasy.

Hotovo má být příští rok v létě

„Nejdříve dojde k úpravě křižovatky u domova důchodců a vybudování nové zastávky MHD. Současně budou zahájeny práce na některých komunikacích. Přesný postup prací a konkrétní omezení se budeme snažit komunikovat přímo v dotčených lokalitách,“ upřesnila místostarostka Jana Grygarová (ANO).

Město na projekt naváže také související veřejnou zakázkou na mobiliář a herní prvky. Tři stávající zídky po bývalých pískovištích budou upraveny na pobytová místa s dřevěnými sedáky. Veřejný prostor doplní lavičky, stoly, sedáky, stojany na kola, šachové stolky nebo nabíječky na elektrokola.

Součástí následného vybavení bude také dětské hřiště pro děti přibližně do deseti let. Proměna tak nemá přinést jen opravené komunikace a parkovací plochy, ale především kvalitnější a příjemnější veřejný prostor mezi bytovými domy, který nabídne více možností pro odpočinek, setkávání i aktivní trávení času.

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Stavební práce by měly začít v polovině září, hotovo by mělo být v létě příštího roku. Radnice na realizaci získala evropskou dotaci 46,5 milionu korun.

Na sídlišti Štěpnice jde v posledních letech již o několikátou významnou investici zaměřenou na výměnu nepropustných povrchů. „Poslední podobná investice se zde uskutečnila před třemi lety, kdy jsme za 15 milionů korun vyměnili povrchy parkovacích ploch a opravili účelové komunikace u bytových domů,“ doplnila místostarostka.

Podobná velká regenerace čeká také další velká sídliště ve městě. „Sídliště Jarošov–Louky je nyní ve fázi projektové přípravy, u sídliště Východ máme dokončenou studii, kterou jsme v zimě představili občanům. Na základě připomínek ji nyní upravujeme tak, abychom mohli pokračovat v další fázi přípravy,“ uvedl Blaha.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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