„Výrazně to napomůže ke zkrácení dojezdových časů a rychlejšímu transportu pacientů. Zároveň se tím zvýší bezpečnost pacientů i posádek záchranářů,“ řekl hejtman Radim Holiš (ANO).
Kraj letos pořídí do šestnácti sanitek speciální palubní jednotky OBU (On-Board Unit). Když sanitka vyjede k zásahu, začne vysílat signál o své poloze a směru.
Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel
Přijme ho řídicí systém semaforů, které využívají moderní technologii CX2, jež umožňuje komunikaci prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě. Řadič křižovatky následně upraví signalizaci tak, aby sanitka měla zelenou. Jakmile projede, provoz se vrátí do běžného režimu.
Ve Zlíně od loňska instalují tento moderní systém řízení křižovatek. Ještě letos jím bude vybaveno téměř padesát křižovatek, které pak dokážou dát přednost i trolejbusům a autobusům. Proto bude přednost sanitkám fungovat zatím jen ve Zlíně.
Časová úspora na křižovatkách
„Časová úspora může být v řádu pět až deset vteřin na každou velkou křižovatku, kam by se naše auto v dopravní špičce dostalo za čekající auta,“ odhadl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jan Šebek Cholewa.
„Ve Zlíně to jsou především křižovatky zjednosměrněného středu města, například u kostela, kde nemůžeme využít volný protisměr,“ dodal.
Když informaci o přednosti sanitek sdílel na sociálních sítích, byla jedna z reakcí o tom, že to přinese do řízení dopravy chaos. A bude otázka, jestli dojde k úsporám času.
„Zlín má specifickou páteřní trasu přes třídu Tomáše Bati, kde to má smysl nasadit cíleně. Výsledky budeme měřit. Data jsou jediný argument, který platí,“ reagoval Šebek Cholewa.
Podle něj bude zřejmě ještě větším přínosem zvýšení plynulosti jízdy sanitky. „A to pocítí zejména pacienti, které transportujeme do zdravotnického zařízení,“ poznamenal.
„Dalším přínosem by měla být větší bezpečnost, protože by mělo vznikat podstatně méně kolizních situací, kdy se budeme dožadovat přednosti od vozidel jedoucích v jiném směru jízdy,“ doplnil.
Zlín upravuje další semafory, nyní na křižovatkách u polikliniky a sokolovny
Nové zařízení dostanou především sanitky, které budou vyjíždět ze zlínských základen na Peroutkově nábřeží a ve Váchově ulici a také z Otrokovic. A to včetně záložních vozidel a speciálního vozu pro přepravu novorozenců.