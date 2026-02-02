„Jedná se o jednu z největších dopravních investic města za poslední roky, která je velmi náročná na koordinaci jednotlivých etap i zapojených subjektů,“ nastínil radní pro dopravu Václav Kovář. Přes počáteční technické a organizační obtíže projekt pokračuje bez významnějších komplikací a podle harmonogramu.“
Letos byl na seznamu jako první přechod na třídě Tomáše Bati pod městským divadlem poblíž ulice Potoky. Po jeho uzavření lidé musejí chodit po přechodu na nedaleké hlavní křižovatce, která už prošla úpravami. Práce začaly v lednu a skončí na konci února.
|
Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran
„V rámci pravidelných jízdních řádů veřejné dopravy je nutné počítat s možnou časovou prodlevou,“ uvádí se na webových stránkách města, což se týká i dalších míst.
V únoru se počítá se zahájením prací u polikliniky na křižovatce třídy Tomáše Bati a Antonínovy ulice, dále na křižovatce ulic Sokolská a 2. května a v Malenovicích na třídě 3. května u výjezdu z obchodního centra Makro.
Práce na Jižních Svazích i v Malenovicích
Na sídlišti Jižní Svahy by měl být v průběhu března zprovozněn nový přechod pro chodce v Okružní ulici u zastávky MHD Družstevní. Ve druhé polovině února začne úprava křižovatky třídy Tomáše Bati a ulice Díly III. Úprava jedné křižovatky trvá šest až osm týdnů.
Od března budou následovat další. Modernizace se dotkne přechodu pro chodce ve Štefánikově ulici u Malé scény, prostoru u Centra Zlín a křižovatky třídy 3. května a ulice Ireny Veselkové v Malenovicích. Vjezd z ulice Veselkové na třídu 3. května bude možný pouze ve směru na Zlín. Objízdná trasa bude vyznačená.
|
Zlín začne budovat chytré křižovatky, doprava bude rychlejší a plynulejší
Většina přechodů bude po dobu prací zrušena, někde budou opodál vyznačeny provizorní. Stejně tak dočasně nahradí stálé semafory mobilní, aby silniční provoz nekolaboval.
Nový řídící systém propojí 45 křižovatek, jež budou umět komunikovat mezi sebou i s řidiči, pokud budou mít auta vybavená potřebným zařízením. Bude preferovat trolejbusy a autobusy, které by díky tomu měly ve Zlíně ušetřit v průměru 1,5 minuty. Podle toho by se mohly upravit jízdní řády.
Přidají se také Otrokovice
Přednostní zelenou budou mít i vozy integrovaného záchranného systému. Vznikne také dispečink, do něhož se budou sbíhat data z křižovatek. Přes den ho bude obsluhovat člověk, v noci počítač. Měli by v reálném čase vyhodnocovat, jak nejvhodněji provoz křižovatek nastavit.
Nový systém si na dvou klíčových křižovatkách letos instalují také Otrokovice, kam jezdí hromadná doprava ze Zlína. Jedna je křižovatka s ulicemi Dr. Edvarda Beneše a SNP, na níž se vyjíždí od vlakového nádraží na hlavní cestu. Druhá s ulicemi Havlíčkova a Hlavní, kde se z ní k nádraží odbočuje.