Kraj i město Zlín chtějí 5G síť pro zdravotníky, hvězdárnu či strážníky

„Ze sanitky budou přenášena data třeba z EKG přímo do nemocnice. Anebo videa z místa události,“ nastínil krajský radní Jiří Jaroš, který má tuto problematiku v kompetenci.

„Plánujeme i přenos zobrazovacích metod, jako je sonografické vyšetření, přenos videozáznamu a fotodokumentace z místa události,“ poznamenala mluvčí zlínské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková. „Cílem je zasílat tato data nejen od posádky z terénu do zdravotnického operačního střediska, ale také do cílového zdravotnického zařízení.“

Možné to bude díky tomu, že 5G síť (neboli pátá generace bezdrátových systémů) dokáže přenášet velké množství dat v reálném čase. Oproti 4G přenáší data až desetkrát rychleji a s výrazně menší odezvou, tedy zpožděním. Zlínský kraj proto plánuje její využití ve svých organizacích, například ve zdravotnictví, ale také v dopravě nebo IT.

„Je to posun do 21. století a Zlínský kraj je lídrem v přípravě těchto projektů,“ tvrdí Jaroš.

Ve zlínské krajské nemocnici by se na 5G síť připojily lékařské přístroje jako ultrazvuk či rentgen, čímž by se zajistil rychlejší a stabilnější přenos dat. Pomohla by také při komunikaci mezi lékaři, neboť kvůli špatnému pokrytí mobilním signálem bývají pracovníci v některých prostorách nemocnice nedostupní. Další oblastí je digitalizace lékařských záznamů.

„Zdravotnický personál by nemusel například při vizitě nosit zdravotnickou dokumentaci v papírové podobě, ale měl by náhled umožněný prostřednictvím koncového zařízení, tabletu,“ přiblížil Jaroš.

Další příklad se týká Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, již také vlastní kraj. Vzniklo by tam špičkové výukové a demonstrační centrum, v jehož rámci by nejen děti pracovaly s drony, rovery (takzvanými marsochody) nebo s brýlemi pro virtuální realitu.

„Virtuální realita vtáhne návštěvníky například na povrch Marsu nebo jiného tělesa a my jim k tomuto výletu poskytneme další informace,“ nastínil ředitel hvězdárny Libor Lenža. „Nebo si mohou prohlédnout fosilie v expozicích, ale pomocí této technologie se seznámí i s dávno vyhynulým živočichem.“ Drony by létaly nad hvězdárnou, rovery by jezdily v jejím areálu a účastníci akcí by je ovládali, programovali nebo je učili složitějším úkolům.

„Otevírá to úplně nové didaktické možnosti a nebude to jen pro děti, ale pro všechny věkové skupiny,“ zdůraznil Lenža.

Zlínský kraj by 5G síť využil také ve společnosti Industry Servis, která se stará o holešovskou průmyslovou zónu. Systém údržby by se kompletně převedl do digitální podoby. „Pořídí se notebooky, kterými se bude elektronicky řídit správa a údržba zóny. Celá zóna bude pokrytá 5G sítí,“ naznačil Jaroš.

Potřeba jsou dotace

Všechny projekty krajských organizací mají být hotové do konce roku 2025. Ovšem kraj musí nejprve získat dotace, usiluje o 80 milionů korun.

„Nyní probíhá příprava žádostí včetně zpracování studií proveditelnosti, které zpřesní rozsah, zaměření a rozpočty projektů,“ uvedl Jaroš. Své plány má také město Zlín a jeho organizace zoo Lešná a městská policie. V areálu zahrady by se mohly objevit kamery, čidla či senzory, které by sloužily dohledu a bezpečnosti.

„Kdyby například jela složka záchranného systému do zoo, tak by věděla, kde se událost stala,“ upřesnil zlínský radní Jiří Robenek. „Byl by to podobný bezpečnostní systém, jaký máme ve městě. Akorát s rozšířenými funkcemi. Zoo je částečně pokryta optickými kabely, ale ne všude dosáhne kvalitně signál z klasické sítě,“ doplnil.

V případě městské police se uvažuje o tom, že by strážníci měli na svých kapsách malé kamery, které by byly propojené s operačním střediskem. Zatím se ale nedaří najít dostatečně malé kamery, které mají velikost přívěšku.

Také by se mohl dočasně rozšířit městský kamerový systém v místě konání různých akcí, jako jsou fotbalové či hokejové zápasy nebo Barum rally. Na stožáry by se dočasně umístily mobilní kamery s vlastními zdroji.

„Pomocí 5G sítě bychom dostali obrazy na policejní dispečinky. Například v okolí mostu na Čepkově jsou dnes dvě kamery a bude jich tam nárazově třeba osm. Tak budeme mít informace přímo z terénu,“ sdělil ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček. Most na Čepkově leží poblíž fotbalového stadionu.

Město podle Robenka také samo zvažuje žádost o dotaci na putovní vzdělávací program ve školách, při kterém by se využívaly i prvky virtuální reality. „Určitým úskalím je předfinancování celé technologie, což je pro městský rozpočet podstatný výdaj, na druhou stranu jde o moderní technologie,“ podotkl radní.