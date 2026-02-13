Důležitá je preciznost, rychlost až na druhém místě. Vinaři soutěžili v řezu révy

Jana Fuksová
  15:40
Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v pátek staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. 21. ročník soutěže přilákal 71 nejlepších řezačů z celé republiky.

Nejdřív startovní výstřel a pak téměř posvátné dvacetiminutové ticho. Soustředěné počítání, rychlé přemýšlení, rozhodování a cvakání nůžek. Co řádek, to několik soutěžících se stejným cílem: na každé hlavě vybrat jeden tažeň, tedy jednoletý výhon révy, jeden záložní čípek a ponechat dvě viditelná očka. Takto prořezat 25 hlav a vše stihnout do 15 minut.

„Toto je nejdůležitější práce ve vinici, na které pak závisí následující sklizeň i to, jak keř poroste do dalších let,“ přiblížil jeden ze soutěžících, Jiří Těthal, majitel rodinného vinařství v Blatnici pod svatým Antonínkem.

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v letošním 21. ročníku staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. Soutěž přilákala 71 nejlepších řezačů z celé republiky. Na snímku majitel rodinného vinařství v Blatnici pod svatým Antonínkem Jiří Těthal. (únor 2026)
Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v letošním 21. ročníku staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. Soutěž přilákala 71 nejlepších řezačů z celé republiky. (únor 2026)
Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v letošním 21. ročníku staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. Soutěž přilákala 71 nejlepších řezačů z celé republiky. (únor 2026)
Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v letošním 21. ročníku staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. Soutěž přilákala 71 nejlepších řezačů z celé republiky. (únor 2026)
11 fotografií

„Kdyby měl člověk více času, tak se více rozmyslí, jak to ostříhá. Když to dělám doma, nespěchám, klidně u jednoho keře strávím delší dobu, protože se hodně rozmýšlím, kam chci, aby se vinohrad posunul dál,“ upozornil na klíčovou roli řezu vítěz loňského ročníku Top víno Slovácka.

Na mistrovství přijel letos už podesáté, loni si odvezl třetí místo v kategorii Elite muži, letos v konkurenci dalších 27 řezačů dosáhl na čtvrté místo. Na čtyřech hektarech svých vinic se 20 tisíci keři si řez většinou dělá sám. Právě lidem, kteří tuto část práce ovládají a mají v ní praxi, je mistrovství určené.

Z recese vzniklo mistrovství, soutěžící odborně řežou vinnou révu

Přesné zadání soutěže, které si stanoví majitel vinice, se účastníci dozvědí vždy až těsně před startem. Odborná porota pak hodnotí preciznost řezu, tedy architekturu keře, čistotu řezu a správný počet ponechaných oček. Rychlost je až druhořadým kritériem.

V kategorii mužů, žen i juniorů do 21 let rozhoduje zručnost, ale i zkušenosti. I proto měla kategorie juniorů o pět minut delší časový limit. Poprvé v historii měly ženy samostatnou kategorii.

„Dost často se o víně mluví především jako o produktu sklepmistra. Ale osobně jsem rád, že existuje tato soutěž, která ukazuje i na práci lidí, kteří tráví hodiny ve vinici, kde si nemohou zatopit, rozsvítit, pracují ve vedru. A tato práce je kolikrát anonymní,“ poznamenal předseda hodnoticí komise Roman Slouk.

OBRAZEM: Pod pálavskými kopci se soutěžilo v řezu vinné révy

Mistrovství původně vzniklo v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezačů révy vinné. Za předchozích 20 ročníků si získala velkou oblibu a v posledních letech se jí pravidelně účastní kolem 80 soutěžících.

„Dnes máme dokonalejší nástroje. První ročník byl krátce po revoluci, a to nebyly nůžky takové kvality jako dnes. Ale jinak je vlastně princip soutěže stále stejný,“ doplnil Slouk.

Hostit soutěž je pro vinaře čest

Každý rok se dějištěm mistrovství stane jiné vinařství, které ale musí splnit podmínky organizátorů. Těmi jsou Svaz vinařů ČR a společnost BS vinařské potřeby.

Výsledky mistrovství

Kategorie Elite muži

  1. Michal Fraňo, Pomfy, Vinosady, Slovensko
  2. Andrej Kakalík, Pomfy, Vinosady, Slovensko
  3. Pavel Čermák, Vinařství Čermák Němčičky

Kategorie Elite ženy

  1. Markéta Hrazdilová, Chateau Bzenec
  2. Vladislava Holcmanová, Vinofrukt, Dolní Dunajovice
  3. Aneta Raušová, Kamýk

Kategorie Junior

  1. Matěj Mikulica, Střední odborná škola Znojmo
  2. Michal Jan Knápek, Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice
  3. Martin Kratochvíl, Vinařství Kratochvíl, Dambořice

„Se soutěží putujeme napříč vinařskými regiony, abychom představili rozmanitost našich vinic a terroirů. Často bereme konzumaci vína jako samozřejmost, ale za každou lahví stojí náročný proces a tvrdá práce lidí přímo ve vinohradu,“ uvedl prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad.

Tentokrát se uskutečnila v nové viniční trati Nadskalí na odrůdě Pálava vysazené v roce 2019, která patří rodinnému vinařství Skalák.

„Jsme rádi, že si nás pořadatelé vybrali. Je to pro nás prestižní záležitost, která se koná jen jednou ročně,“ řekla majitelka vinařství Leona Šebestová.

„Museli jsme splnit podmínky, například aby vinice byly v dobré kondici, aby byly blízko, abychom zde měli dostatečné zázemí. Organizátoři chtěli vidět i celý průběh řezu, takže aby vinice nebyla za horizontem,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

Premium
Jiří Čunek vede do krajských voleb koalici KDU-ČSL a Zlín 21.

Jiří Čunek loni oslavil čtvrt století v KDU-ČSL. Nicméně svými postoji se stále častěji dostává do názorových rozporů s vedením strany. Jeho facebooková zeď vypadá, jako by ji tvořil spíše současný...

Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Premium
Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové...

Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Zlínský hokej je v mínusu, jednatel Beranů se zpovídal zastupitelům

Do utkání Maxa ligy se Vsetínem nastoupili zlínští hokejisté v historických...

Hospodaření zlínského hokeje je v mínusu a sportovní výsledky nelichotivé. Zlínští zastupitelé proto během čtvrtečního jednání „grilovali“ Jana Pravdu, šéfa hokejového klubu. Naznačil, jaké změny...

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

Důležitá je preciznost, rychlost až na druhém místě. Vinaři soutěžili v řezu révy

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu...

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v pátek staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. 21. ročník soutěže přilákal...

13. února 2026  15:40

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

13. února 2026  8:36,  aktualizováno  12:01

Slovácko se zachrání, věří Kadlec. Se třemi majiteli není klub čitelný, všímá si

Michal Kadlec se loučí s fanoušky Slovácka

Už jsou to takřka přesně dva roky, co naposledy nesl na paži kapitánskou pásku fotbalistů Slovácka. I po skončení aktivní kariéry je někdejší reprezentační stoper Michal Kadlec pevně spjatý s...

13. února 2026  11:17

Labutě u řeky Moravy umírají na ptačí chřipku, chovům v okolí se zatím vyhýbá

Hasiči sbírají labutě, které uhynuly na ptačí chřipku u štěrkoviště poblíž...

V úterý byly u jezera sloužícího k těžbě štěrku v katastru Napajedel na Zlínsku nalezeny uhynulé labutě. Při následném laboratorním vyšetření u nich byla potvrzena ptačí chřipka. Jde o třetí letošní...

13. února 2026  10:04

Kvalitnější a detailnější obraz. Kraj má první špičkovou magnetickou rezonanci

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně uvedla do provozu dva nové špičkové...

Baťova nemocnice ve Zlíně koupila špičkový zobrazovací přístroj za 70 milionů korun. Spolehlivěji odhalí poškozené tkáně na srdci, mozku nebo páteři, přinese detailnější vyšetření a zlepší komfort...

12. února 2026  15:38

Policie stíhá muže za smrt člověka při požáru stavební buňky, hrozí mu 16 let

Tragický požár unimobuňky v obci Provodov na Zlínsku si vyžádal jednu oběť. (6....

Z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti obvinili kriminalisté dvaatřicetiletého muže. Stíhání souvisí s nedávným tragickým požárem v Provodově na Zlínsku, kde hořela stavební buňka, v níž...

12. února 2026  12:54,  aktualizováno  13:28

Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje převzal Jakub Gabriel (vlevo),...

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje ve středu převzal v sále zlínské radnice Jakub Gabriel, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Porotci z řad vítězů minulých...

12. února 2026  9:38

Náš tým má hravého ducha. Čajánek věří Čechům, jak vzpomíná na své olympiády?

Petr Čajánek, trojnásobný mistr světa a legendární zlínský hokejový útočník RI...

Na třech olympijských hrách nastoupil Petr Čajánek. Pokaždé to bylo v éře hráčů z NHL, on sám však dorazil jako hokejista zámořské soutěže jen jednou. Svou první nominaci do Salt Lake City 2002 si...

11. února 2026  20:30

Dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem byla uzavřená, shořel tam kamion

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem hořel kamion. (11. únor 2026)

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem ve středu hořel kamion. Oheň už hasiči zlikvidovali, pak odstraňovali následky a uvolňují vozovku. Úsek pro dopravu byl o půl osmé večer otevřený alespoň v...

11. února 2026  15:46,  aktualizováno  19:55

Národní muzeum v přírodě zrekonstruovalo Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné

Národní muzeum v přírodě sídlící v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo rekonstrukci...

Národní muzeum v přírodě sídlící v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo rekonstrukci Mikuláštíkova fojtství v Jasenné na Zlínsku. Jde o první objekt, který muzeum nepřeveze do rožnovského areálu, ale...

11. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Tisíce litrů kvasu i distribuční síť. V kraji odhalili tuto zimu už čtyři černé pálenice

V&#8239;blízkosti Uherského Hradiště našli celníci další nelegální palírnu....

Dvě destilační zařízení na výrobu slivovice, 880 litrů kvasu a 96 litrů alkoholu. Taková je bilance zatím posledního úspěšného zátahu celníků proti nelegálnímu pálení ve Zlínském kraji. Podařil se...

11. února 2026  9:20

Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole....

Když vsetínský lidovecký starosta a senátor Jiří Čunek komentuje politické dění, stále častěji se rozchází s vedením strany. A jihomoravský hejtman Jan Grolich, který chce na dubnovém sjezdu...

10. února 2026  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.