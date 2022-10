Přibývá dětí, školky ve Zlínském kraji jsou plné a města hledají řešení

Ve Zlíně letos začala do školky chodit například Natálka, které budou tři roky teprve v prosinci. Její maminka měla rodičovský příspěvek nastavený na dva roky. „Byli jsme dohodnutí, že se pak vrátím do práce a s malou nám pomůže manželova maminka. Bohužel ale onemocněla a nemůže to zvládnout,“ říká šestadvacetiletá matka Martina.

Přijít o práci si nemohla dovolit, a tak dítě na několik měsíců přihlásila do dětské skupiny. „Bylo to tam výborné, ale finančně bychom to dlouho nezvládli. Takže jsem šťastná, že jsme dostali školku,“ poznamenala.

V několika případech se tříleté děti nedostaly do spádové školky, město ale rodičům nabídlo jinou. Individuálně se řešily i pozdější nástupy v případě, kdy má dítě tři roky během podzimu. „K dvouletému dítěti musí mít školka asistentku a nižší počet dětí ve třídě. Pokud by to mělo být na měsíc či dva, bylo by to obtížně řešitelné,“ vysvětlila městská radní pro školství Kateřina Francová.

Aktuálně je ve školkách, které zřizuje zlínský magistrát, přibližně 2 200 dětí a kapacity stačily i pro 47 dětí z Ukrajiny. Do budoucna ale radnice bude hledat další možnosti. „Sledujeme vývoj ve Štípě, kde se staví nové bydlení. Pokud tam přibude dětí, zřejmě bude nutné kapacitu ve školce navýšit,“ řekla Francová. Rozšíření by bylo možné také ve školkách na Podhoří nebo na Letné.

Možnosti, jak zajistit péči o více dětí, hledají i další města ve Zlínském kraji. Zvýšený zájem rodičů evidují v Kroměříži, kde se loni narodilo o 40 dětí více než v roce předchozím. Zároveň roste zájem rodin z okolních obcí, které pro děti hledají školku ve městě.

„Porodnost stoupá a my musíme být připravení na to, že děti vyrostou a budou potřebovat školku,“ naznačila místostarostka Daniela Hebnarová. Řešení mají několik. Jedno z nich je objekt školky v Mánesově ulici, jejíž část je momentálně pronajatá. Po skončení smlouvy ji ale může znovu využít město. Další je školka ve Štěchovicích.

„Tady se musí rozhodnout, jestli přistavět, nebo budovu zbourat a postavit větší,“ doplnila Hebnarová. Téměř zaplněné jsou školky v Uherském Hradišti, i tady proto mapují, kde by mohly přibýt další.

Pomohou dětské skupiny

Zlín je v kraji jediným městem, které provozuje jesle. Jinde se jako řešení nabízejí dětské skupiny. Ve Vsetíně připravuje město na příští školní rok otevření dvou skupin, každou pro 12 dětí ve věku od dvou let. Prostory pro ně našli v budově základní školy v Luhu a přednostně je chtějí nabídnout rodičům nejmladších dětí.

„Pro dvouleté děti je to vhodnější řešení, školka pracuje s větším kolektivem, tady budou mít individuálnější přístup,“ zmínil vsetínský místostarosta Tomáš Pifka. Stejnou cestou chce jít také Kroměříž.

Dětské skupiny fungují v systému péče o předškolní děti už několik let. Jejich výhodou je menší kolektiv a fakt, že mohou pečovat o děti už od batolecího věku. Koncipované jsou pro 12 dětí.

„Je to řešení pro děti, pro něž by školka byla ještě náročná. Tady mohou chodit jen v některé dny nebo na omezenou dobu a postupně si zvykat na kolektiv,“ řekla Jana Kabátová, ředitelka společnosti Aktivně životem, která provozuje dětskou skupinu Aktiváček ve Zlíně.

Využijí je i děti, které místo ve školce nedostanou. Stát ale jejich provoz dotuje jen zčásti a pro rodiče je služba zpoplatněná. Ve Zlíně se cena pohybuje mezi třemi a čtyřmi tisíci korun měsíčně.