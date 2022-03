Mistr Yoda nebo „ještěrák“. Masky, kostýmy a figury tvoří nadšenec ve sklepě

Jak se co dělá Sledovat další díly na iDNES.tv

Sedmadvacetiletý muž ze Zlína propadl nevšednímu koníčku. Výrobě výtvarných děl, zejména z oblastí science-fiction a fantasy, se věnuje asi deset let.

„První pokus byl na střední škole. Vytvořil jsem jeden kostým, a přestože nebyl nijak dokonalý, mělo to velký úspěch,“ vypráví Mišina.

Teď má za sebou stovky prací. Objednávají si je u něj sběratelé, filmoví fanoušci nebo lidé věnující se divadelním či šermířským vystoupením.

„Tvořím jednu věc za druhou, každá další je o něco lepší, a já se tak posouvám dál,“ říká muž, jenž své výtvory často zkouší i na vlastní kůži.

Ve speciálním kostýmu šel na premiéru jednoho nového dílu Hvězdných válek, jako člen šermířské skupiny si nasazuje jednu z děsivých masek nebo používá hlavy, které se dají narazit na kůl.

Při tvorbě jej inspirují slavní animátoři, loutkáři či tvůrci filmových efektů. „Hodně se zajímám o popkulturu, inspirují mě filmové triky ve starých hororech. Některé postupy jsem se naučil podle scén z natáčení, na jiné jsem přišel experimentováním doma nebo ve škole,“ vysvětluje Mišina, který studoval výtvarné zpracování keramiky a kamenosochařství.

Při výrobě masek či postaviček si vytváří hliněné formy. Na ně pak vrství silikon, pryskyřici nebo textilie. Dokončit dílo mu trvá zpravidla týdny. „Pracuji totiž jen pár hodin denně, ve volném čase, zpětně pak s odstupem kontroluji, jestli na tom objektu nejsou chyby, a různě to upravuji,“ líčí.

Vyrobil například 66 centimetrů vysokou figuru mistra Yody známého z Hvězdných válek, vymodeloval Eddieho - maskota legendární heavymetalové skupiny Iron Maiden, čeští metalisté Dymytry zase používají jeho obličejové masky.

Asi vůbec nejtěžším výtvorem byla „ještěrácká“ postava, kterou vyráběl podle vlastního nápadu. Ten přišel ve snu.

O jeho díla je velký zájem a větší část tvoří přímo na zakázku. Mimo jiné si je objednávají i účastníci takzvaných LARP (z anglického Live Action Role Play), což jsou akce na pomezí divadla a her, v nichž každý hráč ztvárňuje předem danou roli.

Svým koníčkem by se možná dokázal i uživit, Mišina nad tím ale zatím neuvažuje. I proto, že bydlí v panelákovém bytě a na maskách a postavách pracuje nejčastěji ve sklepě.

„V rámci možností tam udělám, co můžu, abych doma nic nezašpinil. Na barvení si ale výrobky nosím nahoru, protože na to potřebuji dobře vidět,“ zmiňuje a chválí manželku, která mu šije oděvy. „Já byl na šití vždycky levý,“ říká s úsměvem Mišina.

Výstava nazvaná Nestvůry a umění, z myšlenky do prostoru je k vidění ve zlínském SPUR do 8. března. Otevřená je denně včetně víkendu od 8 do 18 hodin. Vstup je zdarma.