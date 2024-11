Začala obnova Zikmundovy zahrady. Vyrůstá v ní dub se jménem cestovatele

Před několika dny do rozlehlé zahrady přibyly tři ovocné stromy a také dub sloupovitý, který nese jméno legendárního cestovatele. Prvního prosince uplynou tři roky od jeho úmrtí.

„Poté, co jsme zveřejnili první informace o možnosti zapojit se do obnovy zahrady a přispět ve veřejné adopci, byl zájem poměrně velký. Po Novém roce očekáváme další vlnu zájmu. Dárci byli z celé Moravy, u květnové aukce i z Prahy,“ přiblížila ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Dagmar Výlupková.

Adopce i aukce směřovaly k tomu, aby se do obnovy zahrady, která je stejně jako vila kulturní památkou, mohla zapojit široká veřejnost. Při aukci se vydražily položky za téměř půl milionu korun, například bříza bílá, kterou sázel Miroslav Zikmund v roce 2020.

Zahrada se pomalu stává místem veřejných setkávání. Své obrazy zde malovali studenti Akademie třetího věku zlínské univerzity, sešli se tady na posezení a opékání špekáčků obyvatelé Vršavy a části Nivy nebo porotci zlínského festivalu filmů pro děti a mládež. Konají se zde také komentované prohlídky, stejně jako v samotné vile.

„Ve spolupráci s městem už byla provedena rozsáhlá údržba spodní části zahrady včetně kácení napadených stromů. Na jaře se potom plánuje oprava plotu a také další výsadba a obnova zahrady,“ upřesnila ředitelka.

Nadační fond při obnově prostoru spolupracuje s krajinářským architektem Přemyslem Krejčiříkem. Už je připravená projektová dokumentace a cílem je, aby zahrada zůstala autentická a odpovídala stavu, jako by tam Miroslav Zikmund stále byl.

„To je naše ambice – ukázat, jak v zahradě žil. A vzhledem k tomu, že byl perfekcionista, tak máme k dispozici plán, do kterého si vždy zapisoval, co kdy a kde vysadil. Víme, kdy vysadil jabloně, jahody. To je sen každého architekta, mít v ruce tak detailní plán, ke kterému se může vracet,“ poukázal Krejčiřík.

Miroslav Zikmund se do vily nastěhoval v roce 1953 a zahradu nechal na návrh architekta Zdeňka Plesníka upravit do podoby lesoparku. Z větších zásahů zde vytvořil několik kaskádových teras a vysadil na nich jabloně.