Zlínskou vilu cestovatele Zikmunda mohou lidé vidět díky virtuální realitě

To vše i v případě, že do jeho vily ve Zlíně nemůžete osobně přijít. Nově to umožní virtuální prohlídka. „Přemýšleli jsme, jak přenést atmosféru vily i lidem, kteří se sem nedostanou například proto, že jim to jejich věk už nedovoluje nebo jsou imobilní. Proto nabízíme virtuální prohlídku, při které je možné se podívat i do různých zákoutí tohoto místa,“ vysvětlila ředitelka nadačního fondu Zikmundova vila Dagmar Výlupková.

Prohlídku je možné absolvovat jak se speciálními virtuálními brýlemi nebo i bez nich, a to na mobilním telefonu, tabletu i počítači. Člověk putuje zahradou do různých směrů, stejně tak uvnitř domu.

Je zde 31 bodů, jež je možné si projít, a během prohlídky je zároveň možné otevřít dalších 17 interaktivních bodů a po jejich rozkliknutí se dozvědět zajímavé informace. Například o tom, co skrývají úložné prostory v obývacím pokoji, co ukazuje velká nástěnná mapa v Zikmundově pracovně, že jeden z pokojů sloužil návštěvám a Miroslav Zikmund si o tom pečlivě vedl návštěvní knihu, nebo o tom, k jakým obřadům sloužila medvědí kůže u knihovny.

„Všechno jsme natáčeli v třistašedesátistupňových záběrech, takže je možné se po prostoru rozhlížet. Celé jsme to také nasnímali v krásném slunečném dni, takže zážitek je o to lepší. Prohlídka vznikala v průběhu jednoho měsíce intenzivní prací dvou našich lidí,“ přiblížil Dušan Sviečka, marketingový manažer Technologického inovačního centra (TIC) ve Zlíně, jež virtuální prohlídku připravilo.

3D vizualizace používají v TIC k různým účelům. Například touto formou přibližují třicet důležitých profesí ve Zlínském kraji žákům základních škol nebo umožnili seniorům v jednom z místních zařízení „přenést“ se do různých koutů světa.

„Snažíme se ukazovat, jak je možné využít moderní technologie. Práce na Zikmundově vile byla pro nás něčím jiným, jde o architektonickou památku a také o ucelené dílo. A věříme, že virtuální procházka může rovněž motivovat některé zájemce, aby se na vilu přijeli podívat na vlastní oči,“ doplnil Sviečka.

I pro příchozí má přitom nadační fond připravenou novinku. Při vybraných prohlídkách se totiž prostřednictvím devítiminutového filmu mohou seznámit i s tím, jak vlastně jeden z nejslavnější cestovatelské dvojice v domě žil, jak se v něm pohyboval a jak k věcem přistupoval. Do finální podoby film připravil cestovatel Petr Horký.

„Chtěli jsme zachovat ducha pana Zikmunda a přiblížit jeho život ve vile veřejnosti. Chceme na návštěvníky přenést autentičnost a historii tohoto výjimečného místa,“ sdělila Výlupková.

Zahradu čeká revitalizace

Snímek proto ukazuje i záběry z doby, kdy zde manželé Zikmundovi vychovávali syna Miroslava, také jeho vyprávění o zahradě, knihovně, o scházení se přátel v dobách, kdy nesměl veřejně vystupovat nebo i o cestičce v zahradě, po níž chodil do sousední vily svého přítele Jiřího Hanzelky.

Právě zahradu o ploše devíti tisíc metrů čtverečních, kterou Zikmund sám navrhl a dlouhé roky se o ni také staral a vedl pečlivě datované záznamy, čeká letos revitalizace.

„Chceme se jí více věnovat a obnovit ji tak, jak by to asi udělal Mirek. Už jsme odstranili osmnáct přerostlých stromů, protože některé měly dvacet let už v době, kdy se sem nastěhoval. Obnovíme také ovocné stromy a je potřeba vyřešit rovněž poškozené oplocení. Vše připravujeme ve spolupráci se zahradními architekty Kamilou a Přemyslem Krejčiříkovými,“ upřesnil předseda nadačního fondu Čestmír Vančura.

Během loňského roku se ve vile uskutečnilo 142 prohlídek a 13 besed. Zájem je stále velký. Nadace se spojila rovněž s Nadací Tomáše Bati, zájemci si tak v jednom dni mohou užít prohlídku obou významných vil.

Letos jsou naplánované další besedy, například s architektem Josefem Pleskotem, malířkou Barborou Šlapetovou a před několika dny se uskutečnila beseda s vnukem Jiřího Hanzelky Jakubem Bryndou.