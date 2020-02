Zlínský náměstek kritizuje Babiše, prý si přivlastňuje opravu památníku

Dobrý den, pane premiére. Tak jsem s úžasem zhlédnul video z vaší nedávné návštěvy Zlína. Říkáte v něm, že jste zachránil Památník Tomáše Bati, že jste na jeho obnovu poslal 60 milionů korun…

Původně jsem vám chtěl odpovědět ve stylu Čau lidi, ale nakonec si ponechám nadhled a nebudu tento příběh zlehčovat… Takže: na Památník Tomáše Bati jste neposlal nic, na jeho rekonstrukci nám přišlo z Ministerstva kultury od tehdejšího pana ministra Daniela Hermana 32 milionů korun. Ale... přiznám vám, že jste se o památník zajímal a měl snahu pomoci, protože jste viděl, že přípravy finišují. Jako ministr financí jste asi měl přímluvné slovo. Jen ta částka nesedí. A určitě nebyla od vás, šlo o peníze daňových poplatníků, tedy nás všech.

V tom videu vystupujete jako někdo, kdo PTB zachránil. Tímhle výrokem jste urazil a znevážil práci mnoha lidí, ze zlínské radnice, z Nadace Tomáše Bati, rodiny Baťů, Ministerstva kultury, architektů, stavařů i řady představitelů města Zlína včetně mě, kteří se skutečně o obnovu památníku zasadili. Ale to lidé ve Zlíně naštěstí dobře ví. Slušný člověk by ale všem těmto lidem poděkoval…

První jednání vedoucí k obnově PTB proběhla už v roce 2001, a první konference na toto téma proběhla v roce 2006. Poté postupně probíhaly přípravy k rekonstrukci, která byla nachystána a mohla proběhnout po odstěhování Filharmonie Bohuslava Martinů do Kongresového centra. Já do procesu vedoucímu k obnově vstoupil jako primátor Zlína v roce 2012. Navázal jsem na předchozí činnost kolem Památníku. Připojil jsem se k týmu lidí, uskutečnili jsme řadu jednání, chystal se projekt, uspořádali jsme veřejnou sbírku Zlíňané sobě… potřebovali jsme tu částku 57 767 125 Kč dát dohromady, protože vy jste nám ji rozhodně neposlal. Vy jste se poté jen přijel na obnovovaný památník podívat, strávil jste v něm tak 10 minut, stačil mě a další lidi pomluvit a urazit a spěchal jste dál..

To, že máme obnovený Památník Tomáše Bati, je výsledek tvrdé práce mnoha lidí. Vy mezi ně nepatříte, vy se jen hrdě hlásíte k výsledku a úspěchu někoho jiného. Za to byste se měl omluvit lidem, kteří na obnově památníku tvrdě pracovali – a k této omluvě vás vyzývám. Navíc znevažujete práci i lidí z vašeho hnutí, kteří se na práci podíleli a nepřímo tím podrážíte nohy i zatím fungující koalici na radnici.

Miroslav Adámek, primátor města Zlína v letech 2010 – 2018, současný náměstek primátora.

PS: Pane premiére, jak vás znám, budete se hlásit i k obnově zimního stadionu, na kterém už ale 7 let pracujeme bez vás a který se již projektuje. Přihlásíte se i k obnově Velkého kina, kde finišuje architektonická soutěž formou dialogu a taky se jedná o proces dlouhodobý a nelehký. Budete se hlásit ke všemu, co se daří a podaří. Ale my Zlíňané víme své.

A teď si přeci jen dovolím odlehčení-jsem zvědav na reakci Máry Prchala a jeho početného týmu :-)