Dvanáct německých spisovatelů a dvanáct českých krajských měst, mezi kterými záměrně chybí česká metropole. Literární projekt Minout Prahu pořádá brněnské nakladatelství Větrné mlýny. Jeho výsledkem bude kniha povídek, která bude za rok reprezentovat republiku na Frankfurtském knižním veletrhu.
Mirka Bonného Zlín nadchl a odjíždí plný inspirace. „Řekl bych, že je to ikonické město se silnou historií. Naprosto výjimečné, plné pozoruhodných staveb, krásných parků a mimořádných lidí. Prošel jsem si muzea, mluvil se spoustou místních. Bylo to opravdu bohatých pět týdnů,“ říká Bonné o svém pobytu v Baťově městě.
Je to pocit, který mě pronásleduje. Trápí mě, co tady mí spoluobčané tehdy napáchali.