Naštvanost tamních obyvatel s tím, že se stále nedá jezdit po dálnici D49 až do Fryštáku, se díky pondělní blokádě dostala do veřejného prostoru. Po protestu starostovi zatelefonoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který v úterý 8. září do Martinic přijede diskutovat s občany.
Silničáři si musejí vyřídit nové povolení na 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice u Fryštáku a další objekty. Původní povolení totiž zrušilo ministerstvo dopravy, které bylo vázané verdiktem soudu, k němuž podali žalobu ekologičtí aktivisté.
Když jsem zaznamenal blokádu, ozval jsem se panu starostovi Martinic. Po pravdě řečeno: mě ta věc štve ještě více než jeho.