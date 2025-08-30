Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Ministr dopravy Martin Kupka

Milan Libiger
  13:00
To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu obcí, se stalo skutečností. Ministr dopravy Martin Kupka přijede do Martinic diskutovat s občany. Dostavba dálnice podle ministra může začít už na jaře, uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Naštvanost tamních obyvatel s tím, že se stále nedá jezdit po dálnici D49 až do Fryštáku, se díky pondělní blokádě dostala do veřejného prostoru. Po protestu starostovi zatelefonoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který v úterý 8. září do Martinic přijede diskutovat s občany.

Silničáři si musejí vyřídit nové povolení na 200 metrů dlouhý sjezd z dálnice u Fryštáku a další objekty. Původní povolení totiž zrušilo ministerstvo dopravy, které bylo vázané verdiktem soudu, k němuž podali žalobu ekologičtí aktivisté.

Když jsem zaznamenal blokádu, ozval jsem se panu starostovi Martinic. Po pravdě řečeno: mě ta věc štve ještě více než jeho.

Martin Kupka (ODS)ministr dopravy

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

Na řadu přicházejí další tři křižovatky, které město Zlín předělává na nový řídicí systém, jenž má zvýšit plynulost dopravy. Jedna je v Loukách, dvě v Malenovicích, omezení tam pocítí především...

27. srpna 2025  14:10

Akvapark v Uherském Hradišti bude dva měsíce zavřený, čeká ho velká oprava

Akvapark v Uherském Hradišti zůstane kvůli opravě letní terasy, prosklené stěny a šaten dva měsíce zavřený. Stavební práce jsou naplánované na září a říjen. Náklady na rekonstrukci vyjdou na 19...

27. srpna 2025  9:12

