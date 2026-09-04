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Ministerstvo prohlásilo areál hřebčína v Napajedlích za kulturní památku, včetně pastvin

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  16:47
Hřebčín Napajedla.

Hřebčín Napajedla. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Hřebčín Napajedla. Jižní fasáda stáje Kravárka.
Vstupní vchod východní fasády stáje Šestka, tedy dolní stáje pocházející z roku...
Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.
Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.
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Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý areál hřebčína v Napajedlích na Zlínsku za kulturní památku. Tedy nejen samotnou budovu, ale včetně navazujících pastvin. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení. Podle majitele to brání rozvoji lokality.

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) nejprve letos 12. června zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy (ODS), které ponechávalo mimo památkovou ochranu pastviny a některé další části areálu.

Mediální zástupce majitele hřebčína sdělil, že společnost Sygnum rozhodnutí zatím nemá k dispozici a případně se k němu vyjádří, až bude mít možnost ho prostudovat.

Při novém projednání ministerstvo kultury vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu. Z nového posouzení vyplynulo, že památková hodnota hřebčína nespočívá pouze v jednotlivých historických budovách, ale také v jejich propojení s pozemky a pastvinami.

Hřebčín Napajedla napadl u soudu rozhodnutí ministra Klempíře o památkové ochraně

Ministerstvo kultury proto rozhodlo o ochraně areálu jako celku. Zachování pastvin zároveň vytváří podmínky pro možné obnovení jejich původní funkce a návrat koní.

„Ministerstvo tím dalo přednost zachování kulturně-historických hodnot hřebčína a jeho historické funkce před nevratnou přeměnou těchto ploch pro developerské využití,“ uvedl Klempíř.

Klempířovo červnové rozhodnutí napadl většinový vlastník hřebčína, společnost Sygnum, správní žalobou a současně požádal o přiznání jejího odkladného účinku. Městský soud v Praze 14. srpna tento návrh zamítl.

„Soud neshledal důvody, které by odůvodňovaly pozastavení účinků rozhodnutí ministra. Žaloba tak neměla odkladný účinek a ministerstvu kultury nic nebránilo pokračovat v novém projednání věci a vydat rozhodnutí,“ podotkl Klempíř.

Starosta doufá v pozitiva

Starosta Napajedel Robert Podlas (ANO) rozhodnutí ministerstva přijímá s respektem. „Doufejme, že to přinese budoucnosti jenom nějaká pozitiva,“ uvedl.

Podle něj bude záležet na tom, jak k rozhodnutí přistoupí vlastník hřebčína. „Přeji si, aby to rozhodnutí přineslo něco pozitivního k naší tradici a historii, kterou hřebčín má,“ řekl Podlas.

Hřebčín kulturní památkou, pastviny nikoliv. Podraz, reagují zastánci chovu

Hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků, z ekonomických důvodů jej však majitel v roce 2023 ukončil. Majitelé se snažili docílit změny územního plánu, aby na části pastvin mohli postavit bytové domy.

Zisk z pronájmů měl jít podle jejich dřívějšího vyjádření na provoz hřebčína. Územní změnu ale neschválilo městské zastupitelstvo. Firma byla proti prohlášení památkové ochrany hřebčína, podle ní znemožňuje ekonomicky udržitelné využití areálu.

O záchranu hřebčína a chovu koní naopak usiluje spolek Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. Jeho petici podepsalo zhruba 95 tisíc lidí.

21. ledna 2015
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