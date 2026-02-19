Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Autor:
  9:19
V roce 2026 připomene zlínský filmový festival výročí 100 let od narození scenáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka. Jeho tvorba se nesmazatelně zapsala do české kulturní paměti. Pořadatelé slibují besedy a setkání s herci, výstavu filmových kostýmů, masterclass i večer věnovaný animaci. 66. ročník Zlín Film Festivalu se uskuteční od 28. května do 3. června.
Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996) | foto: ČTK

Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela...
Žaneta Fuchsová, Jan Kreidl a Lukáš Bech v seriálu Létající Čestmír (1983)
Z televizního večerníčku Mach a Šebestová
Petra Černocká v roli Saxany v pohádce Dívka na koštěti (1972)
9 fotografií

Tvorba Miloše Macourka bude jedním z tematických pilířů festivalu. Rodák z nedaleké Kroměříže patří k autorům, jejichž fantazijní humor, hravost a nadhled jsou i dnes aktuální i pro mladé publikum.

Se Zlínem jej pojí zásadní životní moment – cesta vlakem na zdejší filmový festival ho kdysi přivedla k osudovému setkání s režisérem Václavem Vorlíčkem.

Při každé vraždě se diváci smáli, vzpomínal Vorlíček na „Pane, vy jste vdova!“

„Jeho scénáře byly plné nápadů, vizuálních gagů a nečekaných zvratů. Ve spolupráci s režiséry Václavem Vorlíčkem, Oldřichem Lipským či Jindřichem Polákem vznikly filmy, které se staly součástí české kulturní paměti. Stejně tak ikonická je jeho spolupráce s výtvarníkem Adolfem Bornem, zejména na seriálu Mach a Šebestová, který si díky originální podobě oblíbily celé generace,“ přiblížila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Festivaloví diváci uvidí i legendární Saxanu

Zlín Film Festival věnuje Macourkovu jubileu nejen filmový, ale i doprovodný program. Na plátně budou moci diváci vidět například sci-fi komedii Kdo chce zabít Jessii?, populární rodinné fantasy Dívka na koštěti s legendární Saxanou nebo komedii Pane, vy jste vdova! s Ivou Janžurovou.

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)
Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)
Žaneta Fuchsová, Jan Kreidl a Lukáš Bech v seriálu Létající Čestmír (1983)
Z televizního večerníčku Mach a Šebestová
9 fotografií

Do Zlína zavítají také herci z těchto filmů. Fanoušci se mohou těšit na besedy s Petrou Černockou, představitelkou Saxany, či s Ivou Janžurovou, jejíž komediální role z Macourkových filmů patří k jejím nejvýraznějším. Festival nabídne i setkání s herci seriálu Arabela, jako jsou Jana Nagyová, Jiří Lábus nebo Ondřej Kepka.

Zemřel scenárista Miloš Macourek

Po celý festivalový týden bude v Galerii G18 otevřena výstava originálních kostýmů z Barrandov Studia z filmů vzniklých podle Macourkových scénářů.

Festival také přiblíží filmové triky typické pro Macourkovy filmy, naplánovaný je i večer věnovaný animaci, který představí výběr krátkých filmů, na nichž se Macourek podílel jako scenárista či režisér. Diváci uvidí mimo jiné snímky O Matyldě s náhradní hlavou, Ze života ptáků či Špatně namalovaná slepice, které ukazují jeho schopnost vytvářet poetické i hravé příběhy v krátkém formátu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

Náš tým má hravého ducha. Čajánek věří Čechům, jak vzpomíná na své olympiády?

Petr Čajánek, trojnásobný mistr světa a legendární zlínský hokejový útočník RI...

Na třech olympijských hrách nastoupil Petr Čajánek. Pokaždé to bylo v éře hráčů z NHL, on sám však dorazil jako hokejista zámořské soutěže jen jednou. Svou první nominaci do Salt Lake City 2002 si...

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)

V roce 2026 připomene zlínský filmový festival výročí 100 let od narození scenáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka. Jeho tvorba se nesmazatelně zapsala do české kulturní paměti. Pořadatelé...

19. února 2026  9:19

Přímo u letadel už od prvního ročníku. Škola láká studenty na unikátní způsob výuky

Premium
Střední škola letecká v Kunovicích, kterou zřizuje výrobce letounů Aircraft...

Střední škola letecká v Kunovicích na Uherskohradišťsku je jediná svého druhu v Česku. Spojuje výuku s reálným světem letadel. Letos slaví 25 let od svého založení a v tuzemském systému školství má...

18. února 2026

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

18. února 2026  14:52

Zlín má o tisíc obyvatel více díky kampani. Nabídne jim levnější zážitky

Kampaň města Zlína přilákala 1024 nových obyvatel. (únor 2026)

Ve Zlíně se ke konci minulého roku nově přihlásilo k trvalému pobytu 1 024 lidí. Jde z velké části o výsledek kampaně Už su Zlíňák, která běžela od 7. října do prosince. Každý, kdo si v tomto termínu...

18. února 2026  8:58

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

17. února 2026  17:23

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

17. února 2026  11:33

Nová expozice krajské galerie má úspěch, přilákala rekordní počet návštěvníků

Expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (leden 2026)

Když se na podzim roku 2024 otvírala nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v Baťově institutu, bylo zřejmé, že přitáhne více návštěvníků. Otázkou bylo, kolik jich bude....

17. února 2026  9:20

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:11

Komedie století poprvé na jevišti. Slovácké divadlo chystá S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...

Její přípravy trvaly rok a ve Slováckém divadle označují chystanou inscenaci S tebou mě baví svět za nejambicióznější a nejdražší projekt v osmdesátileté historii souboru. Divadelní adaptace filmu...

16. února 2026  11:05

Golden Gate, Spiro, Nikl? Lidé vymýšlejí název nového mostu v Napajedlích

Půl kilometru nové cesty s dálničním mostem otevřeli silničáři mezi...

Loni v prosinci otevřeli v Napajedlích nový dálniční most přes řeku Moravu. Podle použité barvy si vysloužil označení napajedelský nebo moravský Golden Gate, který odkazuje na ikonickou stavbu v...

16. února 2026  9:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu na...

15. února 2026  10:10

Do Zlína ji přivedla láska, se zdejším divadlem Jana Tomečková prožila 55 let

Herečka Jana Tomečková nastoupila do zlínského divadla už v roce 1970. (leden...

Zlínské Městské divadlo v této sezoně slaví osmdesát let. A těžko uvěřitelných 55 roků s ním prožila herečka Jana Tomečková. Svou profesionální dráhu začala před 65 lety jako dvacetiletá v Jihočeském...

15. února 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.