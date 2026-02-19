Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Tvorba Miloše Macourka bude jedním z tematických pilířů festivalu. Rodák z nedaleké Kroměříže patří k autorům, jejichž fantazijní humor, hravost a nadhled jsou i dnes aktuální i pro mladé publikum.
Se Zlínem jej pojí zásadní životní moment – cesta vlakem na zdejší filmový festival ho kdysi přivedla k osudovému setkání s režisérem Václavem Vorlíčkem.
|
Při každé vraždě se diváci smáli, vzpomínal Vorlíček na „Pane, vy jste vdova!“
„Jeho scénáře byly plné nápadů, vizuálních gagů a nečekaných zvratů. Ve spolupráci s režiséry Václavem Vorlíčkem, Oldřichem Lipským či Jindřichem Polákem vznikly filmy, které se staly součástí české kulturní paměti. Stejně tak ikonická je jeho spolupráce s výtvarníkem Adolfem Bornem, zejména na seriálu Mach a Šebestová, který si díky originální podobě oblíbily celé generace,“ přiblížila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
Festivaloví diváci uvidí i legendární Saxanu
Zlín Film Festival věnuje Macourkovu jubileu nejen filmový, ale i doprovodný program. Na plátně budou moci diváci vidět například sci-fi komedii Kdo chce zabít Jessii?, populární rodinné fantasy Dívka na koštěti s legendární Saxanou nebo komedii Pane, vy jste vdova! s Ivou Janžurovou.
Do Zlína zavítají také herci z těchto filmů. Fanoušci se mohou těšit na besedy s Petrou Černockou, představitelkou Saxany, či s Ivou Janžurovou, jejíž komediální role z Macourkových filmů patří k jejím nejvýraznějším. Festival nabídne i setkání s herci seriálu Arabela, jako jsou Jana Nagyová, Jiří Lábus nebo Ondřej Kepka.
|
Zemřel scenárista Miloš Macourek
Po celý festivalový týden bude v Galerii G18 otevřena výstava originálních kostýmů z Barrandov Studia z filmů vzniklých podle Macourkových scénářů.
Festival také přiblíží filmové triky typické pro Macourkovy filmy, naplánovaný je i večer věnovaný animaci, který představí výběr krátkých filmů, na nichž se Macourek podílel jako scenárista či režisér. Diváci uvidí mimo jiné snímky O Matyldě s náhradní hlavou, Ze života ptáků či Špatně namalovaná slepice, které ukazují jeho schopnost vytvářet poetické i hravé příběhy v krátkém formátu.