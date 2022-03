Čtyři nemocnice, tři miliardy. Ve Zlínském kraji se plánují investice

Během následujících čtyř let čekají nemocnice Zlínského kraje opravy, rekonstrukce i projektová příprava nových pavilonů. V rozpočtovém výhledu to naplánovala krajská koalice. Dohromady by investice měly dosáhnout částky 3,1 miliardy korun.