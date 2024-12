Pragmatický starosta nastartoval ospalý Zlín, ve Vídni se pak střelil do hlavy

Rekordních 25 let stál na konci 19. století Mikuláš Kašpárek v čele Zlína. Oblíbený starosta pomohl nastartovat rozvoj města. Zasloužil se o vznik důležitých budov i nárůst počtu obyvatel. Za svoji...

Když stát před měsícem oznámil, že bude rušit desítky poboček úřadu práce, týkalo se to pěti měst ve Zlínském kraji: Rožnova pod Radhoštěm, Holešova, Karolinky, Slavičína a Bojkovic. Některá z těchto...

Zelená pro dálnici do Fryštáku. Ministr dopravy odmítl stížnosti aktivistů

Ministr dopravy odmítl odvolání ekologických spolků a s mírnými změnami potvrdil povolení na dostavbu hlavní trasy dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Do poloviny příštího roku by měl být dokončený...