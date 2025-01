Soud vyslechne podnikatele Redla z kauzy Dozimetr a rozhodne o jeho svéprávnosti

O vyloučení veřejnosti rozhodla soudkyně Kateřina Navrátilová s ohledem na to, že soud projednává Redlův zdravotní stav, a to včetně citlivých údajů o jeho chorobě, léčbě a hospitalizaci. Jednání se týká i nezletilých dětí.

Michal Redl na podzim k soudu nedorazil, soudkyně však zmínila, že bude důležité jej vyslechnout. „Vyskytly se nové skutečnosti a motivy, které je potřeba si vyjasnit. A je k tomu zapotřebí výslech posuzovaného,“ poznamenala po posledním jednání na konci listopadu.

Zároveň zmínila, že je pravděpodobné vynesení rozsudku. Ten je ze zákona veřejný.

Návrh na omezení Redlovy svéprávnosti podal jeho bratr. Podle Redlova právního zástupce Pavla Pechance však jeho klient s omezením svéprávnosti nesouhlasí.

V minulosti o omezení Redlovy svéprávnosti opakovaně rozhodoval plzeňský soud, a to od roku 2008. Důvodem bylo jeho údajné duševní onemocnění. Krajský soud však v září 2022 omezení zrušil a jeho rozsudek v roce 2023 potvrdil i Nejvyšší soud, k němuž podal Redl dovolání.

Podnikatel je tedy dál stíhaný v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP). Spis předloni od plzeňského soudu převzal soud ve Zlíně, kde podnikatel žije, a na návrh Redlova bratra Petra o věci opět musí rozhodovat.

V kauze Dozimetr je obžalováno z různých trestných činů devět lidí. Státní zástupce jim klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.

Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina obsadila důležité pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Klíčovou postavou skupiny byl podle nich právě Redl. U dalších dvou obviněných žalobce navrhuje, aby soud schválil dohodu o vině a trestu.

Pokud by byl Redl shledán nesvéprávným, mohl by se vyhnout případnému trestu. Policie by pak jeho stíhání zřejmě zastavila či přerušila, což se už dříve stalo. Proto bude rozhodnutí zlínského soudu zásadní.