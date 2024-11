Soud projedná svéprávnost podnikatele Redla obžalovaného v kauze Dozimetr

V minulosti o omezení Redlovy svéprávnosti opakovaně rozhodoval plzeňský okresní soud, důvodem bylo jeho údajné duševní onemocnění. Krajský soud však v září 2022 omezení zrušil a jeho rozsudek loni potvrdil i Nejvyšší soud, k němuž podal Redl dovolání. Podnikatel je tedy dál stíhaný v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku.

Jednání u soudu je dnes naplánováno na 10 hodin. Zatím není jasné, zda se k němu Michal Redl dostaví osobně, ani jestli bude u jednání moci být veřejnost. Redlův zmocněnec totiž podal návrh na její vyloučení, o kterém na začátku zasedání rozhodne soudkyně. Minimálně konečný verdikt však veřejně zazní.

„Lze předpokládat, že bude ve věci během tohoto jednání rozhodnuto, ovšem zcela jistě nelze vyloučit odlišný vývoj, a to v závislosti na skutečnosti zjištěné u jednání provedeným dokazováním,“ sdělil mluvčí zlínského okresního soudu Petr Prokopius.

Jedním z klíčových důkazů pro rozhodování soudu má být posudek soudního znalce z oboru psychiatrie Františka Honzáka.

Podle Prokopiuse ale soud vždy rozhoduje na základě více důkazů, přičemž každý hodnotí jednotlivě, ale i všechny dohromady v jejich vzájemné souvislosti.

„Výpověď znalce je pouze jedním z důkazních prostředků, se kterými se soud musí při hodnocení důkazů vypořádat,“ poznamenal mluvčí Prokopius.

Napojení na Krejčíře i STAN

Pokud by byl Redl shledán nesvéprávným, mohl by se vyhnout případnému trestu. Policie by pak jeho stíhání zřejmě zastavila či přerušila, což se už dříve stalo. Proto bude rozhodnutí zlínského soudu zásadní.

Řízení se týká také jmenování a odvolání opatrovníka, omezení rodičovské odpovědnosti a dalších věcí.

Redl, který podle dřívějšího verdiktu soudu spolupracoval na tunelování firem s mafiánem Radovanem Krejčířem, podle žalobce ovlivňoval ještě s dalšími lidmi zakázky v pražském dopravním podniku. Do jeho vedení nominovat spřátelené manažery, kteří za úplatu ovlivňovali tendry, míní kriminalisté.

V kauze Dozimetr je obžalováno z různých trestných činů devět lidí. Státní zástupce jim klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.

Zlínský podnikatel měl současně blízko k politikům z hnutí STAN. Obžalovaný je také bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z tohoto hnutí.

Redl se stýkal i s lidmi ze STAN ze Zlínského kraje. Například s bývalým europoslancem Stanislavem Polčákem nebo bývalým ministrem školství Petrem Gazdíkem, který kvůli tomu z funkce odstoupil. Redl a jeho otec Petr STAN finančně podporovali.

V roce 2007 se Redl vyhnul obžalobě, když ho chtěli policisté dostat k soudu kvůli kauze úvěrového podvodu v případu Krejčíře. Žalobkyně tehdy stíhání přerušila, protože dvě znalkyně došly k závěru, že trpí depresí.