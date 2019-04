Špatná příprava, kritizuje opozice nečekané odložení změn ve zlínské MHD

Obyvatelé Kostelce a Štípy i návštěvníci zoo na Lešné se těšili, že od dubna je svezou nové ekologické trolejbusy a v mnohem častějších intervalech. Primátor Jiří Korec (ANO) ale ve středu oznámil, že se zavedení změny, která je největší za posledních 30 let, odkládá o dva měsíce.

Důvodem byly problémy ve zlínské části Vršava, kde schází přechod pro chodce se semafory k zastávce Januštice u tenisových kurtů.

„Řešili jsme termíny povolení přechodu i dodávku technologií, protože semafor musí být s tlačítkem pro chodce. Chtěli jsme, aby tam byla zachovaná nějaká bezpečnost, ale pak jsme zjistili, že to do dubna nestihneme,“ vysvětlil Korec. „Proto jsme se na poslední chvíli rozhodli pro odklad,“ doplnil.

V projektu byly komplikace

Město nejdříve uvažovalo, že by se trolejbusy ve směru od Zlína otáčely na točně na Vršavě. Při zkouškách se ale ukázalo, že tam není dost prostoru a při otáčení by zasahovaly do hlavní cesty, kde by brzdily provoz.

Proto chce magistrát do září postavit novou zastávku naproti točny. Povede k ní chodník a opodál bude přechod se semafory. Situaci bylo ale třeba řešit hned, takže radnice rozhodla, že trolejbusy na cestě ze Zlína točnu vynechají a budou zastavovat na předcházející zastávce Januštice u tenisových kurtů. Ta je ovšem ve špatném stavu, schází tam slušný chodník či přechod.

„Bohužel i provizorní přechod musí mít světelnou signalizaci, která musí být vyrobena na míru. Kvůli plynulosti dopravy nestačí semafor s časovačem, který je pro provizorní řešení běžný, ale na znamení,“ sdělil náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek z ANO.

Podle vedení radnice jde o souběh několika okolností, které vedly k tomu, že se chystaná změna, na níž dopravní podnik dlouhodobě upozorňuje, odkládá o dva měsíce.

„V projektu se objevily komplikace, navíc některé lhůty se zkrátit nedaly, i když se všichni snažili,“ poznamenal Korec.

Úpravy cest, řešení zastávek, přechodů a semaforů bylo na městu. Dopravní podnik měl zajistit přepravu cestujících.

„Z naší strany bylo zahájení zkušebního provozu od dubna připraveno, včetně jízdních řádů, oběhů vozidel a služeb řidičů. Teď se všechno muselo narychlo měnit,“ podotkl mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Opozice: Ze strany města to bylo špatně připravené

Podle opozice vedení města v tomto případě svůj úkol nezvládlo. „Argumenty primátora nejsou tak vážné, aby se projekt nedal spustit v původním termínu. Rozumím slovům o bezpečnosti, ale přechod u zastávky Januštice není desítky let a nic se neděje,“ řekl opoziční zastupitel z uskupení Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček.

„Navíc to město odložilo za pět minut dvanáct. K zastupitelům i veřejnosti mohla informace o tom, že je tady takový problém, proniknout dříve,“ myslí si.

„Považuju to za nestandardní a špatně připravené,“ podotkl k nečekanému odvolání změn zastupitel za SPD Pavel Sekula s tím, že přesné okolnosti nezná.

To zmínili i další zastupitelé: chyběly jim konkrétní informace. „Jsme překvapení z toho, že se na poslední chvíli vydá taková zpráva o odkladu. Není to v pořádku,“ míní zastupitel z hnutí Zlín 21 Tomáš Dudák. „V pořádku ale je, že je na prvním místě bezpečnost. Řešení, které navrhuje primátor, je logické,“ dodal.

Finální řešení situace na Vršavě by mělo vypadat tak, že u zastávky Januštice i u točny budou natrvalo semafory. Podle Korce se propojí a nebudou příliš brzdit dopravu.

Změny v městské hromadné dopravě spočívají v tom, že autobusy linek 34, 35 a 36, které jezdí do turisticky atraktivní zoologické zahrady v Lešné a místních částí Štípa, Kostelce a Velíková, nahradí hybridní trolejbusy s elektrickými bateriemi. Linky 4 a 5 pojedou každých 15 až 20 minut, ve večerních hodinách co půlhodinu. Do Velíkové bude třeba přesedat ve Štípě na autobus 46.