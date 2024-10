Od prosince lidé ve zlínské MHD zaplatí i kartou, telefonem nebo hodinkami

Po covidových letech se cestující vrátili i do autobusů MHD ve Zlíně. (únor 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Označovače mohou cestující zatím využít pouze k označení klasické papírové jízdenky. Stále totiž probíhá certifikace systému ze strany bank, což trvá i několik měsíců.

„Máme za sebou jejich instalaci a nyní komunikujeme s bankovními asociacemi, aby umožnily bezhotovostní platby dle standardů VISA a Mastercard,“ nastínil ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Josef Kocháň. „Splnit je potřeba celou řadu podmínek a kritérií, aby byly finanční převody zcela bezpečné. Proto si certifikace systému žádá určitý čas. Plně funkční budou označovače od 1. prosince,“ ujistil.

Lidé budou díky nim moci platit bankovními kartami, mobilem i chytrými hodinkami. A ocení je zejména ti, kteří nebudou mít po nástupu do vozu předem zakoupené žádné jízdné ani předplatné. V označovači si pak budou moci najít jednorázové jízdné.

„Přiloží k přístroji bankovní kartu, chytré hodinky, mobil či jiný elektronický platební mechanismus, který používají, bezhotovostně zaplatí a mohou bez problémů cestovat,“ vysvětlil správce informačních systémů dopravního podniku Zbyněk Ondryáš.

Dopravní podnik také už v srpnu spustil elektronický nákup časových jízdenek. Před koncem prázdnin se tak studenti vyhnuli čekání ve frontách u kamenných prodejen s předplatným.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice instalovala ve vozech MHD nová čtecí zařízení. Elektronicky přes ně bude možné platit jízdné od prosince 2024. (červen 2024)

„Počet osobních uživatelských účtů se blíží k tisícovce, jejich majitelé si již jejich prostřednictvím zaregistrovali téměř 400 nosičů, na kterých je uložen některý z platných cestovních kuponů,“ upřesnil mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota.

Společnost očekává, že tato čísla se budou od začátku prosince s novou možností odbavení zvyšovat. „Snahou DSZO je umožnit cestujícím další formy platby jízdného,“ vzkázal Cekota.

MHD převeze 30 milionů cestujících ročně

Například rodičům systém umožňuje zřízení podúčtu pro jejich nezletilé potomky. Přitom je na uživateli, kam si časové jízdné nahraje, zda do mobilu, nebo třeba do chytrých hodinek. Odbavovací systém dokáže také přečíst krajskou kartu Zetka, díky níž by měli cestující jezdit na jeden doklad ve všech druzích veřejné dopravy v kraji.

Od poloviny roku funguje v kraji také mobilní aplikaci Fairtiq, která umožňuje jednoduchý nákup jízdného pomocí jediného přejetí prstu po obrazovce přístroje. Tak je možné platit v linkových autobusech, regionálních vlacích i městské hromadné dopravě.

Provázaná už je linková autobusová, regionální vlaková a městská hromadná doprava v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Kompletní začlenění MHD ve Zlíně a Otrokovicích, která ročně převeze kolem třiceti milionů cestujících, nastane během příštího roku. To se týká také Kroměříže.

„Musíme dořešit tarify a spolufinancování mezi městy a krajem, jaká bude metoda dělení tržeb a podíl na nákladech,“ naznačil jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (Koved) Martin Štětkář. Podle něj přípravu částečně zbrzdily i podzimní krajské volby.

V současné době je v oběhu 39 862 aktivních karet Zetka. Až se k integrovanému systému připojí hromadná doprava v Kroměříži a zejména ve Zlíně, mělo by toto číslo stoupnout.

V případě aplikace Fairtiq je trend také rostoucí. V červenci přes ni bylo uskutečněno zhruba 13 tisíc, v srpnu 20 tisíc a v září 30 tisíc cest. Za první tři měsíce fungování si ji stáhlo přes deset tisíc lidí.

„Momentálně evidujeme přes 3 900 aktivních uživatelů, tedy těch, kteří aplikaci využili v posledních 28 dnech. Celkem jsme od spuštění aplikace prodali přes 63 tisíc jízdenek,“ shrnul Štětkář. „Mobilní aplikace Fairtiq je prvním kanálem, který sjednocuje jízdné u všech poskytovatelů veřejné dopravy v regionu. Věříme, že v příštích letech by stejné ceny v krajské a městské dopravě měly být nastaveny i v ostatních platebních metodách,“ dodal.