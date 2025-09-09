„Cestující získají pohodlné a bezpečné místo pro nástup i výstup v lokalitě, kde autobusová zastávka dosud chyběla,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.
Na zastávce Rybárny, která je za mostem přes řeku Moravu ve směru na Staré Město, budou zastavovat linky městské hromadné dopravy (MHD) 303, 310 a 311, krajská linka 300 a všechny linky Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) na dotčené trase.
„Podobně jako všechny ostatní zastávky ve Zlínském kraji i tato zastávka bude na znamení. Autobusy zde tedy nebudou zastavovat automaticky, ale jen tehdy, dá-li cestující v autobusu řidiči znamení stisknutím tlačítka, nebo když na zastávce čekající cestující dá viditelný pokyn řidiči autobusu, že chce nastoupit,“ přiblížil mluvčí.
V opačném směru je už od 15. prosince 2024 v provozu zastávka Tyršovo náměstí, která rovněž slouží jak pro regionální linky IDZK, tak také pro systém MHD Poulička.
Obyvatelé Rybáren chtěli zastávku už dávno
„Novou autobusovou zastávku v tomto místě jsme dlouhodobě plánovali. Zatímco směr do centra města jsme vloni pokryli novou zastávkou Tyršovo náměstí, zastávka v Rybárnách stále chyběla. Proto její výstavbu a zprovoznění považujeme za důležitý krok, který přivítají především obyvatelé Rybáren, kteří po zastávce roky volali,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.
Zastávka Rybárny vznikla v rámci stavebních prací, které probíhají současně s celkovou rekonstrukcí mostu Jana Antonína Bati, a u kterých je investorem město Uherské Hradiště.
Kromě zmíněné zastávky tato investice řeší zřízení nové světelně řízené křižovatky, nové přechody pro chodce i opravy a napojení chodníků a vjezdů k přilehlým nemovitostem a vjezdů do městské části Rybárny. Nové bude také veřejné osvětlení.
Silničáři pokračují v opravě mostu
Většina stavebních prací již je hotová nebo se právě dokončuje. U světelné křižovatky zbývá dokončit signalizační zařízení, které je vázáno na ukončení prací na druhé polovině mostu a doplnit je nutné také trvalé dopravní značení, které bude možné provést s dokončením celé stavby.
Rekonstrukční práce na mostě pokračují podle plánu, v současné době je hotová polovina vozovky ve směru na Staré Město a Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v pracích na rozšíření a novém povrchu vozovky v opačném směru.
Zároveň se pracuje na opravách nosné konstrukce mostu. Pokračují také stavební práce na zkapacitnění místní komunikace na přilehlém Svatojiřském nábřeží.