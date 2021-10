Celníci měli krýt Březinovy kšefty, zda je postaví před soud, se neví

„Nechtěl bych, aby se to už natahovalo. Vydal jsem pokyn, aby to bylo do konce listopadu uzavřeno. Dříve než v prosinci k nám ale spis od policie nepřijde,“ shrnul žalobce Petr Šereda z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Podle něho se zatím nedá říci, jestli celníci skončí jako obžalovaní před soudem, o tom se bude teprve rozhodovat.

Březina v hrobické firmě Morávia-Chem, jíž skrytě ovládal, fiktivně denaturoval kvalitní potravinářský líh, který pak ukládal do utajených skladů nebo z něho v pololegálních likérkách vyráběl tvrdý alkohol.

Podvádět mu umožnili celníci svojí laxní kontrolou. V tomto případě jsou podezřelí i z toho, že mu v letech 2004 až 2012 prodávali informace například o kontrolách, aby jim mohl předcházet a ve velkém stát podvádět.

Březina ho připravil celkově o bezmála šest miliard korun, za což si odpykává téměř patnáctiletý trest.

Pokud státní zástupce obviněné celníky pošle k soudu, bude jim hrozit až 16 let vězení. Podezřelí jsou ze zneužívání pravomoci, přijímání úplatků, pomoci k trestnému činu krácení daně, účasti na zločinném spolčení a ohrožení utajované informace.

Zlínský soud řešil před časem případ jiných tří celníků, kteří čelili podezření, že svojí laxností umožnili Březinovi okrádat stát. Soudce ale před koncem roku 2019 jejich trestní stíhání zastavil.

Archivní video z roku 2014