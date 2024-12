Zimní metalový festival Masters of Rock láká na show německých kapel

Rekordních 25 let stál na konci 19. století Mikuláš Kašpárek v čele Zlína. Oblíbený starosta pomohl nastartovat rozvoj města. Zasloužil se o vznik důležitých budov i nárůst počtu obyvatel. Za svoji...

JZD Slušovice, řízené agronomem Františkem Čubou, se stalo za komunismu fenoménem. Jak to v něm opravdu fungovalo a co z něj po převratu zůstalo, vysvětluje historik Ondřej Ševeček, který se spolu s...

Tragická nehoda v obci Ústí na Vsetínsku si ve čtvrtek odpoledne vyžádala jeden lidský život a jednoho těžce zraněného. Potvrdila to policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Řidič při výjezdu z obce srazil...

Zelená pro dálnici do Fryštáku. Ministr dopravy odmítl stížnosti aktivistů

Ministr dopravy odmítl odvolání ekologických spolků a s mírnými změnami potvrdil povolení na dostavbu hlavní trasy dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Do poloviny příštího roku by měl být dokončený...