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Kroměříž září. První ročník městských slavností nabídne hudbu, umění i jídlo

Petr Skácel
  9:09
Historické centrum Kroměříže ožije novou akcí, která promění město ve velkou kulturní scénu. Městská slavnost nazvaná Kroměříž září se uskuteční ve dnech 18. až 20. září. Nabídne pestrý program plný hudby, vizuálních show, umění i lokálního jídla.

Vznikne několik propojených scén, díky nimž bude možné procházet městem a objevovat nové zážitky. Program bude lákat na denní vystoupení a rodinnou zábavu i večerní atmosféru plnou světel, hudby a emocí.

„Rádi bychom, aby si tuto akci užili Kroměřížané i návštěvníci města. Chceme jim nabídnout jiný pohled na Kroměříž, než který znají,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Kapela Divokej Bill na festivalu Hrady CZ (29. srpna 2025)
Kapela Divokej Bill bude hlavní hvězdou festivalu Kroměříž září.
Kapela Divokej Bill bude hlavní hvězdou festivalu Kroměříž září.
Kapela Divokej Bill bude hlavní hvězdou festivalu Kroměříž září.
15 fotografií

Akci zahájí v pátek v 15 hodin Odpoledne s Big Bandem Konzervatoře P. J. Vejvanovského na Velkém náměstí, na které naváže koncert kapely Best of Rock.

Hudebním vrcholem pátečního večera bude od 19 hodin koncert kapely Divokej Bill. Po něm se lidé budou moci rozejít do ulic města, aby na sebe nechali působit takzvaná nokturna, tedy komorněji laděná hudební, výtvarná nebo nasvícená stanoviště na různých místech Kroměříže.

„Návštěvníci slavností uvidí místa, která mnozí dobře znají, v úplně jiné podobě, nazdobená či nasvícená. Budou mít možnost zažít Kroměříž jinak,“ poznamenal radní Jiří Kašík (ZVUK 12).

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Sobotní program zahájí od 10 do 13 hodin na Velkém náměstí gastrofestival, kde si návštěvníci mohou vychutnat regionální speciality. Odpoledne centrum města i s přilehlými ulicemi ožije pouličním uměním, různými vystoupeními, stánky vázanými na místní restaurace či kavárny či netradiční výzdobou některých lokalit.

Prostor mezi Komenského náměstím a Blahoslavovou ulicí se od 10 do 17 hodin promění v hudební scénu s programem kapel z Kroměříže i okolí, jako jsou formace Toulavá kočka, písničkář Kudla z Brna nebo skupiny Září, Together? a Elpe.

Večer na náměstí zazní filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. Nebudou chybět ani skladby z filmů kroměřížského rodáka Miloše Macourka, jehož 100. výročí narození si letos město připomíná. Následovat bude laserová show a opět noční nokturna.

Program prvního ročníku akce Kroměříž září

V neděli se lidé budou moci vydat do kroměřížských ulic za netradičními zážitky, odpoledne pak na Velkém náměstí vystoupí zpěvák David Uličník a po něm Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž s pořadem nazvaným Saxana a lexikon pohádek, který nastudoval melodie z Macourkových komedií.

Slavnost Kroměříž září má letos premiéru. „Chceme zahájit tradici městských slavností, které by se měly konat každoročně. Cílem je prodloužit turistickou sezonu a přispět k tomu, aby město v uvedené dny žilo, bylo atraktivní a návštěvníci měli důvod nezůstávat pouze na jednom místě,“ řekl Kašík.

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Největší turistickou atrakcí Kroměříže je Arcibiskupský zámek včetně slavné obrazárny, přilehlá Podzámecká zahrada a unikátní barokní Květná zahrada. Tyto tři památky jsou zapsané na seznamu UNESCO.

Nabízí se také projít se po Velkém náměstí, navštívit na něm zrcadlové bludiště nebo muzeum, vyšlápnout si na věž kostela sv. Mořice, objevovat uličky městské památkové rezervace či vyrazit k řece Moravě.

Za návštěvu stojí také Muzeu Kroměřížska na Velkém náměstí. Aktuálně tam probíhá výstava Miloš Macourek králem fantazie, která připomíná život a tvorbu scenáristy, spisovatele a místního rodáka. Návštěvníci se ponoří do světa pohádek, filmů a televizních večerníčků.

Slavnost uzavře centrum města pro dopravu

Městská slavnost Kroměříž září si vyžádá uzavírku Velkého náměstí a několika ulic v širším centru města. „Z důvodu bezpečnosti návštěvníků akce jsou tato omezení nezbytná. Od pátku 18. září do neděle 20. září nebudou tato místa patřit automobilům, ale lidem,“ uvedl radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.

Uzavírka bude platit od pátku 18. září od 12:00 do neděle 20. září do 18:00 na Velkém náměstí, Riegrově náměstí a v ulici Pilařova. Od pátku 18. září od 16:00 do soboty 19. září do 18:00 bude uzavřen prostor tržnice ve Vejvanovského ulici. V sobotu 19. září od 6:00 do 18:00 bude platit uzavírka v ulicích Blahoslavova a Vejvanovského – prostor tržnice a plochy pro parkování.

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