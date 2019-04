Zlínské divadlo chystá Havla, Holcmana i závěr baťovské trilogie

Podsvětí ovládají dva mafiánské gangy. Vyvstává otázka, jak zlikvidovat konkurenta, když staré, poctivé zločinecké praktiky už neplatí. Hlavní zbraní je slovo, manipulace a intriky. Nastoupit musí rafinovanější zbraně, třeba spolupráce s policií. To je v kostce děj Havlovy Žebrácké opery, která otevře v září 74. sezonu Městského divadla Zlín.

„Žebrácká opera je Havlovou jedinou nepůvodní hrou. Je fantastická v tom, že Havel s nadsázkou a humorem ukázal, jak organizovaný zločin prorůstá do státních struktur,“ připomněl umělecký šéf souboru Patrik Lančarič.

To, že divadlo otevírá právě Havlovým titulem, není náhodné. Sezona, jež nese podtitul Svobodná, reflektuje 30. výročí sametové revoluce. Spojení s politikou však divadelníci odmítají.

„Chceme se na téma třiceti let svobody dívat z různých úhlů pohledu. Je to sezona složená z velkých příběhů, kvalitních her světové dramatiky, je tam ale jasné pojítko, což je vnitřní svoboda každého z nás,“ uvedl ředitel divadla Petr Michálek.

Premiéry nové sezony ve Zlíně Velký sál Václav Havel: Žebrácká opera – 21. září 2019

Lubomír Beneš – Vladimír Jiránek: Pat & Mat – 29. září 2019

Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího – 19. října 2019

Petr Michálek: Jednou budem dál – 16. listopadu 2019

Branden Jacobs-Jenkins: Glorie – 25. ledna 2020

Josef Holcman – Břetislav Rychlík: Osobní poplach – 29. února 2020

Carlo Goldoni: Poprask na laguně – 25. dubna 2020 Studio Z Leonard Gershe: Motýli jsou volní – 28. listopadu 2019

Ten do sezony zasáhne i jako autor. Divákům v listopadu představí svou hru nazvanou Jednou budem dál.

„Během dvou a půl hodiny zmapujeme posledních třicet let. Je to něco mezi Monty Pythony, Českou sodou, Čechovem a kabaretem. Zachytíme třeba Nagano i setkání Jiřího Ovčáčka, když byl dítětem, s Václavem Klausem,“ prozradil Michálek, který je rovněž autorem dvou velmi úspěšných politických satir Ovčáček čtveráček a Ovčáček miláček.

Regionální linku zastupuje dramatizace románu Osobní poplach, jehož autorem je zlínský spisovatel a soudce Josef Holcman.

Divadlo rovněž chystá poslední díl plánované trilogie mapující osudy rodiny Baťů, podrobnosti však zatím nechce zveřejnit.

„Bude to výjimečná věc, k níž jsme přizvali režiséra Dodo Gombára. Bude se odehrávat mimo prostory divadla a premiéra bude v červnu příštího roku,“ uvedl ředitel.

V předcházejících letech mohli diváci vidět inscenace věnované Tomáši Baťovi a jeho nevlastnímu bratrovi Janu Antonínu Baťovi.

Velká díla světové dramatiky zastoupí ve zlínském divadle například Millerovo drama Smrt obchodního cestujícího nebo Goldoniho komedie Poprask na laguně, současnou dramatiku pak černá komedie z novinářského prostředí Glorie, která pochází z pera amerického autora Brandena Jacobse-Jenkinse. Dětem je určen příběh dvou neúnavných kutilů Pata a Mata.