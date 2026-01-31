Hru napsali američtí scenáristé Gordon Greenberg a Steve Rosen a slavného hororového románu irského spisovatele Brama Stokera se drželi jen volně.
„Je to hodně divoká verze, dalo by se říci až parodie. Příběh je stejný, jako v klasickém hororu, ale my jsme se rozhodli si z toho udělat srandu. Doufáme, že to lidi bude bavit, i když někteří třeba mohou být i pohoršeni,“ řekl představitel Drákuly Marek Příkazký. Svou postavu pojal trochu jako influencera a celebritu.
Tvůrci samozřejmě nemohli opomenout ani takový český fenomén, jakým byl před lety legendární muzikál Dracula se zpěvákem Danielem Hůlkou v hlavní roli.
„Naše představení není muzikál, ale říkali jsme si, že nemůžeme diváky zklamat úplně. Na pár písniček se mohou těšit a Drákula jim bude hrát na baskytaru,“ láká Příkazký, který na tento nástroj hraje také v kapele Franz Alpa.
|
Před 30 lety se poprvé hrál Dracula. Psali, že to bude propadák, vzpomíná Sidovský
Městské divadlo se rozhodlo uvést Drákulu po úspěchu podobně laděného titulu Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese, který měl ve Zlíně premiéru před čtyřmi lety.
„Divákům se tato hravost líbila a představení zafungovalo, tak jsme nyní vyzkoušeli obdobný přístup,“ řekl dramaturg nové inscenace Vladimír Fekar.
Celý příběh je přepsán pouze pro pět herců, kteří si poradí až s osmnácti postavami včetně koní. „I v tom je vidět velká hravost, která je základem této divadelní adaptace,“ doplnil.
|
Baskerville už není pochmurný, ve Zlíně změnili detektivku na komedii
Jelikož se v příběhu mísí postavy z Transylvánie i Anglie, má každá z nich svůj vlastní jazyk. „Zazní náznaky ostravštiny, východňárštiny nebo hovorové češtiny. I to dodává představení komediální nadsázku,“ podotkl Fekar.
Kromě titulního upírského hrdiny v podání Marka Příkazkého se mohou diváci těšit na Luďka Randára, Martu Bačíkovou i nové posily souboru Městského divadla Zlín Terezii Holubovou a Vojtěcha Obdržálka.