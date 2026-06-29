Vedení města se obávalo, že by kvůli použití tohoto materiálu mohly náklady na opravu vyrůst až na 140 milionů korun. Nakonec budou nižší.
Soutěž na dodavatele vyhrála společnost, která práce provede za necelých 80 milionů korun bez DPH. Navíc kromě výměny či repase obkladových desek vymění také všechna okna a dveře, takže nová bude kompletně celá fasáda.
„Vymění se všechno, což je nejlepší varianta, protože budeme mít na mnoho let dopředu budovu divadla vyřešenu,“ zmínil primátor Jiří Korec (ANO). „Chtěli jsme jít touto cestou a jsem rád, že po ní i půjdeme.“
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Radní nabízeli v soutěži celkem čtyři možnosti oprav, podle jedné by se například vyměnila okna a dveře jenom na čelní straně fasády. Nastavili také finanční limit 81 milionů korun bez DPH.
Dražší by bylo, kdyby se vyměňovaly všechny obkladové desky. Ty, které se budou dát zachránit, firma zrepasuje a použije znovu. Takových by měla být většina.
Jasno zatím není o termínu prací, radní výherce soutěže posvětili, ale ještě s ním nepodepsali smlouvu.
Budova je kulturní památkou
„Jakmile podepíšeme smlouvu, proběhne předání staveniště a firma může začít,“ naznačil Korec. „Je možné, že by to bylo o letních prázdninách, ale musíme se ještě dohodnout s divadlem. Některé práce budou hlučnější, takže je třeba je zkoordinovat tak, aby byl co nejméně omezený provoz divadla.“
Město vypsalo i ukončilo soutěž také na výměnu střešního pláště divadla. Na obnově fasády tyto práce nejsou závislé.
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Budova by měla mít nový vzhled do 15 měsíců od zahájení oprav. Korec věří, že do otevření příští divadelní sezony na podzim 2027 bude vše hotovo. Obklady by měly být světlejší než ty současné.
Budova vyrostla v letech 1960 až 1967. V roce 1989 prošla velkou rekonstrukcí, během níž se obnovil hlavní sál, hlediště a přilehlé prostory. V roce 2023 prošlo úpravou hlediště. Kulturní památkou je od roku 2000.