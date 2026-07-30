Před necelými třemi lety je vyvolal pád dvou těžkých obkladových desek z vračanského vápence. Budova pak byla z bezpečnostních důvodů oplocená.
Teď se práce rozbíhají ve naplno. Pro divadlo bude nejsložitější sladit provoz s hlukem, bez něhož se stavební činnost neobejde.
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„Divadlo by bylo nejraději, kdyby pořád hrálo a my bychom pracovali v noci. To však nejde,“ nastínil primátor Jiří Korec. „Divadelní provoz bude třeba skloubit se stavebními pracemi. Jde především o zkoušky, večerní hraní není takový problém,“ doplnil.
„Snažíme se o maximální koordinaci se zhotovitelem, abychom co nejméně narušili chod divadla,“ podotkl umělecko-technický šéf divadla Karel Papežík. „Zatím jsme nenarazili na zásadní problém. Uvidíme, jak to bude vypadat, když se rozjede divadelní sezona.“
Problémem jsou zkoušky
Divadelní prázdniny kopírují termínově školní, od konce srpna se provoz začne opět rozjíždět. Na 5. září je naplánované slavnostní zahájení nové sezony.
Ani podle Papežíka nebude problém s večerními představeními jako spíše se zkouškami. Divadlo uvažovalo o prostorách Malé scény, kam by se dočasně přesouvalo, mělo by si však vystačit s vlastními.
„Divadlo se nebude opravovat najednou, takže jsme schopni přesouvat zkoušecí prostory z jedné strany budovy na druhou podle toho, jak budou postupovat stavební práce,“ předestřel Papežík.
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Pak by herci mohli zkoušet v tělocvičně i ve Studiu Z podle toho, odkud bude přicházet nejvíce hluku. „Nebude to úplně nejtišší prostředí, ale jsme rádi, že se s opravou začalo a za rok zmizí oplocení kolem divadla,“ uvedl Papežík.
Lešení vyrostlo na jižní straně budovy k Farské louce, kde byl vchod pro invalidy. Vybuduje se nový, který bude v provozu od srpna.
Stavební firma kromě výměny či repase obkladových desek z vračanského vápence, jehož opětovné použití požadovali památkáři, vymění také všechna okna a dveře, takže nová bude kompletně celá fasáda.
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Dražší by bylo, kdyby se vyměňovaly všechny obkladové desky. Ty, které se budou dát zachránit, firma zrepasuje a použije znovu. Měla by jich být většina.
Radní v soutěži na zhotovitele nabízeli celkem čtyři možnosti oprav, podle jedné by se vyměnila okna a dveře jenom na čelní straně fasády. Městu na opravu přispěl 20 miliony korun také Zlínský kraj.