Milan Libiger
  16:11
Už přes dva roky je kolem budovy zlínského divadla plot. Z jeho fasády totiž tehdy spadly dva těžké obklady, naštěstí nikoho nezranily. Město nyní chystá opravu a radní schválili soutěž na firmu, která práce provede. Začít by mohly v létě. Zatím není jasné, v jakém rozsahu. Ve hře jsou tři varianty.
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025)

„První je, že se opraví celá fasáda a vymění okna jen na západní části u hlavního vchodu. Jde o velká okna ve foyer,“ poznamenal primátor Jiří Korec.

Průzkum ukázal, že 70 procent obkladů z vračanského vápence stačí jenom renovovat a nemusí se měnit. První varianta počítá s tím, že se „jen“ zrenovují. Podle druhé se vymění kompletně.

„Firmy mohou podat nabídku jen do jedné varianty a my si pak srovnáme pořadí bez ohledu na to, jestli jde o výměnu, nebo renovaci. Vybereme nejnižší nabídku,“ naznačil Korec. Třetí varianta doplňuje první dvě v tom, že se okna vymění na celé budově.

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Podle magistrátu by měla být renovace levnější, jisté to však není. Navíc město nechce dodavateli určovat, jak má postupovat. Určitě však musí použít zmíněný vračanský vápenec, protože to požadují památkáři. Budova divadla z roku 1967 je památkově chráněná.

Nabídka bude otevřená asi měsíc a v červnu by město mohlo podepsat smlouvu s vybranou firmou. „Bylo by výhodné začít o prázdninách, budeme to ale muset ještě zkoordinovat s provozem divadla. Největší problém bude výměna velkých oken ve foyer,“ uvedl Korec.

„Pokud bude firma něco dělat, tak to bude slyšet po celé budově. Těžko jí můžeme říci, že do jedné hodiny zkoušíme a od sedmi hodin večer zase hrajeme, tak ať práce přeruší,“ tuší ředitelka divadla Irena Pelková.

Oprava fasády Městského divadla začne zřejmě příští rok, Zlín shání dotace

I ona za ideální termín opravy považuje letní prázdniny, kdy se nehraje. Během nich se však všechny práce určitě nestihnou.

Zastupitelé zatím schválili na opravu divadla 70 milionů korun s tím, že městu přispěje 20 miliony Zlínský kraj.

Pokud by byla cena výrazně nižší a nevyměňovala by se okna na celé budově, mohlo by město zbývající peníze použít na jinou, akutnější investici. „Sedmdesát milionů není dogma, je to rámec. Věříme, že by to mohlo být levnější,“ dodal Korec.

Radnice původně chtěla fasádu také zateplit, což však přes památkáře neprošlo. Při použití polystyrenu by se příliš zvětšil objem budovy. A kdyby použilo tenčí, bylo by to násobně dražší.

Zlín chystá opravu fasády budovy Městského divadla, začít může už v létě

Už přes dva roky je kolem budovy zlínského divadla plot. Z jeho fasády totiž tehdy spadly dva těžké obklady, naštěstí nikoho nezranily. Město nyní chystá opravu a radní schválili soutěž na firmu,...

4. března 2026  16:11

