Strážníci stárnou, nováčci nejsou. Zlepšit to může třeba zavedení výsluh

„Máme podstav deset procent. Ze 105 tabulkových míst je šestnáct neobsazených, z toho je šest žen na mateřské dovolené. Takže jde o deset čistých pracovních míst, šest na dobu určitou,“ shrnul ředitel zlínské městské policie Milan Kladníček.

„Je to velký problém, služby naplňujeme přesčasovými hodinami strážníků, zejména když bývají větší kulturní akce,“ doplnil.

Ve Vsetíně mají z 24 tabulkových míst neobsazená čtyři. „Úplně nás to neohrožuje a neupravujeme služby. Strážníci z toho ale nejsou nadšení, i když přesčasy neodmítají,“ hlásil šéf vsetínských strážníků Patrik Pecina.

„Momentálně nám schází jeden strážník. Vypíšeme výběrové řízení, zájem o tuto práci je však malý,“ dodala ředitelka městské policie v Bystřici pod Hostýnem Ladislava Kurfürstová.

Městské policie dokážou i s nedostatkem lidí zvládat své povinnosti. Ovšem situace se může zhoršovat, neboť současní strážníci stárnou a noví nepřicházejí. Ještě v roce 2010 jich bylo nejvíce ve věkové skupině 31 až 40 let, teď už ve skupině 41 až 50. Proto policie potřebuje nové mladé zájemce.

„Lidé nám ale říkají, že jim tato práce nedává smysl. Je to náročné a nebezpečné povolání, zájemci si musí udělat pětiměsíční školu, a pak dostanou mizerný plat,“ řekl Kladníček.

Dosáhnou lepšího platu, výsluh a dřívějšího důchodu?

Pryč jsou časy, kdy se do výběrových řízení hlásily desítky schopných zájemců. Ve Zlíně loni na podzim a letos na jaře získali po výběru tři lidi. Stávající strážníci mezitím odcházejí na lépe placená místa do soukromé sféry nebo do důchodu.

Kladníček je i předsedou Kolegia ředitelů městských policií a snaží se vyjednat změny, které by měly práci u městské policie zatraktivnit. Navrhuje, aby platy nezačínaly v sedmé, ale v osmé platové třídě a aby strážníci dostávali výsluhy jako policisté či hasiči, byť třeba po více odsloužených letech, dvaceti nebo pětadvaceti.

„Placení výsluh by mělo jít za státem, může to být průlomové rozhodnutí, probíhají určitá jednání,“ naznačil Kladníček.

O pět let by se také strážníkům mohl snížit věk odchodu do důchodu.

„Každá sociální jistota navíc může situaci zlepšit,“ souhlasí šéf strážníků v Rožnově pod Radhoštěm Aleš Pilař. „Tabulkově jsme plní, jenže aby se nám pracovalo přiměřeně zátěži, která je na nás kladena, čtyři lidi bych ještě uplatnil,“ podotkl.

V Uherském Hradišti či v Kroměříži podstav nemají, i tam ale vědí, že sehnat strážníka je těžké.