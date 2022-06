Zlín zprovoznil jednodušší webové stránky, slibuje i Portál občana

„Stránky jsou první krok ke zlepšení komunikace s občany,“ uvedl radní Jiří Jaroš, který má tuto oblast na starosti. Druhým krokem je Mobilní rozhlas, který funguje už delší dobu, třetím bude již zmíněný Portál občana.

„Nové webové stránky jsou krokem do 21. století. Na dva kroky se občan dostane tam, kde chce být,“ řekl Jaroš.

Lidé najdou na hlavní stránce kromě aktualit také záznamy z jednání městského zastupitelstva a nabízejí se jim možnosti na rozkliknutí: potřebuji vyřídit či potřebuji zaplatit.

Další výrazné zlepšení nabídky má přijít s Portálem občana. Lidé by díky němu měli mít možnost z domova platit poplatky za odpad, zábory pozemků či za psy. Dále budou moci řešit různé životní situace na matrice, jako je narození dítěte, změna jména či rodinného stavu. Vyřizovat by měly jít také žádosti o sportovní nebo kulturní dotace.

Město chtělo původně zdigitalizovat všechny agendy, které úřad má ve své kompetenci. To by znamenalo i možnost vyřízení občanského a řidičského průkazu či pasu z domova. Z toho nakonec sejde. Nikoliv ale proto, že by to radnice lidem nechtěla umožnit.

„Teď je v plánu mít občanku a pas v mobilu, protože dnešní generace není počítačová, ale už mobilní. Ale je spousta dalších agend, které lze dělat online,“ dodal Jaroš.

Díky plánované jednotné evropské identitě e-ID může až 80 procent všech obyvatel Evropské unie od roku 2030 přestat používat plastové kartičky a papírové dokumentace, protože všechny budou v mobilu. Člověk se tak na jedno kliknutí v mobilním telefonu dostane k rodnému listu, na bankovní účet nebo k poplatku za odpad.

Portál občana už funguje od roku 2020 například v Uherském Hradišti a město plánuje jeho rozšíření, především pokud jde o počet online formulářů.