Inflace rekordně zvyšuje příjmy měst, přebytky překlápějí do investic

Vzhledem k inflaci, která z velké části stojí za vyššími daňovými příjmy, ale zdražuje práce, materiály i služby. „Rozdíl se může dát do rozpočtové rezervy nebo na investiční akce. My se vždy snažíme o to, abychom rozdíl zapojili do investic,“ nastínil ekonomický náměstek zlínského primátora Miroslav Chalánek.

Ve Zlíně loni vyinkasovali po přerozdělení od státu celkově 1,68 miliardy korun, v roce 2021 to bylo 1,44 a v roce 2020 1,31 miliardy. Jde o 70 až 80 procent všech příjmů města, takže je to pro něho zásadní položka.

„Zvýšené daňové příjmy jsou pro město důležité, neboť nejméně stejným tempem rostou také běžné výdaje města i připravované náklady na investice,“ upozornil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Město tedy tímto způsobem nezlepšuje své výsledky, ale zamezuje zhoršenému hospodaření.“

Za celý loňský rok tam vyinkasovali 552 milionů, za předloňský 472 milionů. Za první tři letošní měsíce si polepšili o zhruba 20 milionů korun.

Ve Vsetíně to bylo podobné a také tam chtějí peníze použít na investice. „Vzhledem k tomu, že máme velké náklady spojené s úpravami nádraží, tak tím pokrýváme tyto investice. Budeme úvěrové zdroje používat v menší míře,“ nastínil vsetínský starosta Jiří Čunek.

Upozornil také na to, že stát vybral zejména více na DPH, což je dáno dražším zbožím v obchodech. „To je důvod, který není moc chvályhodný,“ poznamenal Čunek.

V Kroměříži měli loni daňové příjmy vyšší o 64 milionů, za první letošní tři měsíce o 21 milionů korun. Daňové příjmy samospráv se mezi lety 2019 a 2022 celorepublikově zvedly o 20 procent, DPH dokonce o více než 30 procent. Otázka ale je, co s nadprůměrnými daňovými výnosy udělají vládou chystané legislativní změny.

Města zřejmě přijdou o části příjmů, které půjdou do státního rozpočtu, i když ministerstvo financí upozorňuje, že na účtech samospráv je stále hodně peněz.

Inflace státu zvyšuje inkaso

„Obce od roku 2019 nevyužily svůj investiční potenciál ani v jednom roce a vytvářely naopak úspory, které vlivem inflace ztrácely svoji hodnotu,“ zmínil Filip Běhal z oddělení komunikace s médii ministerstva financí.

To se ale týká zejména Prahy. Navíc starostové říkají, že všechny peníze nevyčerpávají každý rok mimo jiné proto, že střádají na větší akce.

„Na základě poslední známé predikce ministerstva financí lze očekávat růst daňových příjmů obcí jak v letošním roce, tak i v nadcházejících letech,“ nastínil Běhal. „Tato predikce nezahrnuje případné parametrické úpravy příslušných zákonů na základě přijatého konsolidačního balíčku.“

Potvrdil také, že daně rostou díky inflaci, jež státu zvyšuje inkaso. Městům pomohly i změny v rozpočtovém určení daní. Zlín by však uvítal další, které by posílily jeho příjmy. Chtěl by si polepšit ročně o zhruba 800 milionů korun.

„Krajská města jsou dlouhodobě podhodnocená. Nejsme schopni velkých investic,“ řekl už dříve zlínský primátor Jiří Korec. „Když ty finance mít nebudeme, nebude možné udržet instituce, které na území města máme,“ dodal.