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Nohu z plynu. Strážníci začnou ve Zlíně měřit rychlost na dvou nových místech

Milan Libiger
  8:06

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Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na třídě Tomáše Bati v místě Podhoří a na Dílech a také na Jižních Svazích. (červenec 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínští řidiči by měli zpozornět. Městská policie začne v nejbližších týdnech měřit rychlost na dvou nových místech ve městě, během podzimu pak přibudou další. Už loni začala s úsekovými měřeními na pěti místech. Důvodem je fakt, že si lidé na rychlou jízdu stěžují, což potvrzují testovací měření strážníků.

Od 1. září se má začít měřit ve Štefánikově ulici. Konkrétně v úseku od Kudlovské přehrady až téměř po zastávku před křižovatkou nad dopravním podnikem. A také na průjezdu Mladcovou.

„Od tohoto týdne bude postupně probíhat instalace technologických zařízení. V posledním srpnovém týdnu je plánováno zahájení zkušebního provozu a ověření funkčnosti systému,“ nastínil ředitel městské policie Milan Kladníček.

„V případě úspěšného dokončení testování předpokládáme od začátku školního roku zahájení ostrého měření,“ doplnil. Pokud jde o Štefánikovu ulici, zkušební měření prokázala, že tam hodně řidičů jezdí příliš rychle.

Zlín si posvítí na řidiče jedoucí příliš rychle, v ulicích přibudou kamery

„Řidiči nejedou po třídě Tomáše Bati, ale po souběžně vedoucí Štefánikově ulici, která je užší. Jsou na ní přechody pro chodce, školy i školky. Je to problémové místo,“ poznamenal Kladníček.

Přes Mladcovou jezdí řidiči také rychle, na což si stěžují i místní. Navíc tam všude nejsou chodníky. Strážníci chtěli měřit na téměř celém průjezdu zástavbu. Museli však délku provizorně zkrátit, protože příjezd do Mladcové od Zlína se bude příští rok rozšiřovat.

„Jakmile se cesta dobuduje, tak se měření posune na začátek Mladcové. Končit bude u točny MHD,“ upřesnil Kladníček.

Celý průjezd Štípou pod kontrolou radaru

V případě Kostelce a Štípy je hlavním důvodem měření fakt, že jde o nejvíce vytížené cesty cizími řidiči ve Zlíně. Důvodem je zoologická zahrada, kterou ročně navštíví stovky tisíc lidí.

„Lidé odjinud neznají místní poměry. Nevědí, kde přebíhají děti,“ zmínil Kladníček. „Proto je správné tak robustní pokrytí, když to systém umožňuje. Řidiče na měření upozorní aplikace. Doprava by se měla zklidnit.“

Úsek začne u vjezdu do Kostelce poblíž restaurace U Staňků. Jedna jeho část bude pokračovat přes Kostelec po Zlínské ulici až téměř k zoo. Další rovně po Kostelecké a pak Lešenské ulici a končit také nedaleko zoo.

Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech.

Třetí větev povede z Kostelecké ulice rovně po Nové cestě, která se teď opravuje. Poslední na ni naváže a zahrne Velíkovskou ulici. Řidiči tak musejí počítat s tím, že budou na celém průjezdu Štípu měření.

Jde o raritní řešení v tuzemském a zřejmě i evropském měřítku. Systém by tady měl být funkční přibližně v půlce října, začne zřejmě zkušebním provozem.

V budoucnu by mohla ve Štípě přibýt ještě Zámecká ulice, kde se podle místních také jezdí rychle. Městská policie si to ověří měřeními.

Stovky hříšníků. Kamery odhalily, že řidiči ve Zlíně jezdí příliš rychle

Další úsekové měření bude v Klečůvce, kde jezdí řidiči rychle hlavně do kopce. I tady by mělo být v provozu v říjnu. „Pokud nebudeme disciplinovaní jak severské národy nebo Švýcaři, tak na nás musí být bič. Kamery jsou jediným řešením, protože policie nemůže být všude,“ míní krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Městská policie chtěla měřit i na Benešově nábřeží, s čímž však nesouhlasila státní police. Podobně jako s Jaroslavicemi. Podle ní tam řidiči nejezdí rychle. Kladníček by o tom chtěl ještě jednat. Zájem o měření mají také lidé v některých částech Malenovic.

Město začalo loni měřit na pěti místech, například v Březnické a Sokolské ulici, na třídě Tomáše Bati či v Loukách. Celkově za loňský rok radary zachytili 27 tisíc přestupků.

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