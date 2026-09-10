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Pozor, medvědi. Toulají se po Beskydech, samici s mláďaty údajně viděli i u Vizovic

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  10:44
Takto fotopast zachytila medvěda v oblasti hory Smrk v Moravskoslezských...

Takto fotopast zachytila medvěda v oblasti hory Smrk v Moravskoslezských Beskydech. | foto: CHKO Beskydy - Agentura pro ochrany přírody a krajiny Ostrava

Medvěda se podařilo vyfotografovat poblíž Starých Hamrů v Beskydech v únoru...
Takto fotopast zachytila medvěda v oblasti hory Smrk v Moravskoslezských...
Medvěda se podařilo vyfotografovat poblíž Starých Hamrů v Beskydech v únoru...
Takto fotopast zachytila medvěda v oblasti hory Smrk v Moravskoslezských...
6 fotografií
Aktuální výskyt medvědů v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Kromě toho pohyb medvěda minulý týden hlásili také z okolí Vizovic na Zlínsku, tento případ ale odborníci zatím nepotvrdili.

Lidé v těchto oblastech by každopádně měli řádně zabezpečit odpadky, aby k nim medvědi neměli přístup a nezvykali si na ně jako zdroj potravy. Doporučení se týká i ochrany hospodářských zvířat a včelstev.

Ochránci přírody v informacích, které rozeslali obcím, také upozornili na to, že medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století.

„Jejich výskyt není neobvyklý, protože se jedná o okrajovou karpatskou populaci této šelmy typické právě pro Karpaty,“ uvedl v informacích pro obce ředitel regionálního pracoviště AOPK František Jaskula.

Po Beskydech běhá medvěd. Buďte opatrní, nabádají obce své obyvatele

„V těchto týdnech se na území CHKO Beskydy objevují informace o pozorování medvěda/medvědů, a to v Moravskoslezských Beskydech, na Frýdecko-Místecku a v okolí Rožnova pod Radhoštěm,“ uvedl Jaskula.

AOPK má z daného území řadu hlášení o pozorování medvědů a prověřuje je. „Některé informace popisují skutečná pozorování medvědů, ale objevují se také podvrhy, například fotografie medvědů z jiných zemí nebo vytvořené umělou inteligencí,“ doplnil.

Minulý pátek údajně spatřila medvědici se dvěma mláďaty skupina dětí u obce Lhotsko u Vizovic na Zlínsku. „Stalo se to před 17. hodinou poblíž dětského hřiště na okraji obce,“ popsala místostarostka Lhotska Hana Geržová.

Buďte v lesích obezřetní, vyzývají obce

V okolí to vzbudilo velký rozruch. Starostové sousedních obcí a policisté vyzvali obyvatele a také návštěvníky okolních lesů k zvýšené opatrnosti. „Žijeme na Valašsku na okraji lesa, kde taková zvířata mohou žít. Musíme se s tím naučit žít a zabezpečit se,“ dodala místostarostka.

Odborníci ani ochranáři ale zatím výskyt medvěda v této konkrétní lokalitě prokazatelně nepotvrdili, hlášení se však berou vážně vzhledem k dřívějším záznamům o pohybu medvědů na Zlínsku a Valašsku.

Lidé by se při pohybu v lesích měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem. Psi by měli být na vodítku. Při spatření medvěda se k němu lidé nemají přibližovat.

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„Majitelů ovocných zahrad a sadů, zejména v blízkosti lesů, se týká upozornění na možnost výskytu medvědů v těchto lokalitách. Medvědi se potřebují na zimu vykrmit a vyhledávají dozrávající ovoce, na které chodí zejména za soumraku, v noci a brzy ráno,“ uvedl Jaskula.

Ochránci přírody budou o situaci informovat na webu beskydy.aopk.gov.cz. Hlášení o pozorování medvěda či známek o jeho výskytu mohou lidé posílat na e-mail: medved@aopk.gov.cz.

Medvědi se v česko-slovenském příhraničí pohybují pravidelně. CHKO Beskydy je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000, kde je medvěd hnědý spolu s dalšími chráněnými druhy chráněn.

„Jen v ojedinělých případech medvědi pokračují dále do vnitrozemí, kde se však dlouhodobě nezdržují a území zpravidla v řádu dní opouštějí a přesouvají se zpět do horských oblastí na hranici se Slovenskem,“ uvedli ochránci.

22. srpna 2025
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