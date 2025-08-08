„Začaly růst hřiby, sám jsem byl dvakrát, lidi by měli být obezřetnější,“ podotkl starosta Valašské Polanky Jan Kozubík starší.
Pohyb huňáče v okolí obce zaregistrovali myslivci, konkrétně v lesích za Parhůnem a ve Veřečném.
„Doporučujeme všem návštěvníkům lesa, zejména houbařům, aby se vyhýbali hustým porostům, chodili raději ve skupinkách a dělali hluk. Medvěd je plaché zvíře, je pravděpodobné, že ho takové chování vyplaší a vzdálí se od vás,“ doporučují stránky obce.
Medvědi se ve Zlínském kraji občas objevují, přecházejí ze Slovenska. Loni na jaře našli jeho stopy v lesích poblíž krajské metropole. Letos ho spatřil lesní dělník u obce Horní Bečva na Vsetínsku a v květnu ho zachytila fotopast myslivce v katastru obce Petrůvka nedaleko Luhačovic.
