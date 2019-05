V Bílých Karpatech se objevil medvěd, chovatel dobytka ho zahnal křikem

„Upozorňujeme občany, že v okolí obce Lopeník byl spatřen medvěd. Dbejte proto prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí obce a v lese,“ znělo v úterý ráno z obecního rozhlasu v Lopeníku.

Krátce předtím medvěda viděl místní obyvatel.

„Medvěda v úterý ráno spatřil chovatel krav a ovcí, když šel obstarat dobytek. Šelmu zaplašil křikem a ta se vzdálila. Následně informoval starostu obce Lopeník a Správu CHKO Bílé Karpaty,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Tentokrát šelmu nikdo nevyfotil ani nenatočil na video.

Chování medvěda, který se po vyrušení vzdálil, hodnotí ochránci přírody jako zcela standardní.

„Odlili jsme jeho stopu a pro rychlý přenos informací jsme v kontaktu se starosty nejbližších obcí. Chovatelům doporučujeme, aby zabezpečili svá stáda a včelíny, které by medvěda mohly lákat. Na tom, že se zde medvěd pohybuje, není nic výjimečného. Je to zvíře, které do zdejších lesů patří stejně jako rys a vlk,“ poznamenal Martin Tomešek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Platí podle něj stejná doporučení jako v případě medvědice, která byla v nedalekých Beskydech nedávno označena telemetrickým obojkem a nyní je na Slovensku.

„Medvěd je velké zvíře, které vyžaduje respekt. Prosíme proto obyvatele i návštěvníky, aby se šelmu nepokoušeli najít, nepřibližovali se k ní a zároveň nenechávali v okolí lidských sídel odpadky,“ dodává Tomešek.



Případné škody na hospodářských zvířatech jejich majitelům úřady proplácí. Když třeba loni na podzim škodil ve Zlínském kraji medvědí tulák, dostalo 25 hospodářů dohromady více než 350 tisíc korun.

Stát zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád proti velkým šelmám z Operačního programu Životní prostředí. „V minulých dnech Evropská komise schválila České republice navýšení této podpory na sto procent,“ poznamenala Šůlová.