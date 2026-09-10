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Medvěd se nám snaží vyhnout, řekl expert a poradil, čím se bránit

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  16:39
Medvěd

Medvěd | foto: ČTK

Takto fotopast zachytila medvěda v oblasti hory Smrk v Moravskoslezských...
Medvěda se podařilo vyfotografovat poblíž Starých Hamrů v Beskydech v únoru...
Medvěd
Takto fotopast zachytila medvěda v oblasti hory Smrk v Moravskoslezských...
7 fotografií
V Beskydech můžou turisté narazit na medvědy. Výskyt šelmy potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny. Podle Jiřího Labudy z Hnutí DUHA Šelmy se medvědi lidem vyhýbají. V případě nechtěného setkání může pomoct speciální pepřový sprej. Riziko představují nezabezpečené zdroje potravy, šelmy si mohou navyknout vybírat odpadky ve vesnicích.

„Medvědi se nám snaží vyhnout. Většinou nás uslyší, v lese doporučuji mluvit. Pokud na setkání přeci jen dojde, neutíkejte a nekřičte,“ doporučuje Labuda v rozhovoru pro Rádio Impuls.

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Některá setkání nemusí skončit šťastně. Napadení medvědem se objevují na Slovensku, ve středu medvěd na severu země zaútočil v hustém porostu na člověka, kterého zranil. Minulý měsíc medvědice napadla a zranila muže poblíž Turan. Slovensko dlouhodobě žádá Evropskou unii o snížení stupně ochrany medvědů.

„Jednou z příčin častějšího střetávání je změna hospodaření. Medvědi se v době zrání plodin dostávají blíže k vesnicím a rekreačním střediskům. Šelmy se naučily vybírat odpadky. Pokud si někdo brzo ráno jde zaběhat, může narazit na medvědici u popelnice. Rizikové je například houbaření, ohrožení jsou myslivci a přírodovědci,“ uvedl Labuda.

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Labuda v případě setkání s agresivním medvědem doporučuje rychlý ústup. Pomoci může i speciální pepřový sprej. „Když proti nám medvěd stupňuje výpady, mává tlapou, vydává zvuky, máme prostor ze situace vycouvat. Při ohledávání kořistí vlků a rysů nosím speciální pepřový sprej proti medvědům. V některých situacích je to bezpečnější než střelná zbraň, kdy můžeme medvěda poranit a může být ještě víc agresivnější,“ prohlásil Labuda.

V momentě napadení je nejlepší schoulit se na zem do klubíčka a chránit si nejcitlivější místa. „Medvěd nás vnímá jako hrozbu, kterou se snaží eliminovat. Když se schoulíme na zem, střet skončí škrábanci a šelma o nás přestane jevit zájem,“ popsal odborník.

Výskyt medvěda hnědého v Beskydech potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny. Podle Labudy se medvědi pohybují na pomezí Česka a Slovenska v jihozápadní části Beskyd a na severu poblíž Rožnova pod Radhoštěm. Medvědi se v oblasti objevují pravidelně od 70. let minulého století.

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Labuda upozorňuje na šíření falešných videí, které upozorňují na výskyt medvěda v Beskydech. „Na sociálních sítích se tak šíří panika. Medvěd tam přitom ani být nemusí,“ varuje odborník

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