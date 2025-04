Na přítomnost medvěda upozornila minulý pátek obec na svých webových stránkách i sociálních sítích. Externí pracovník, který pracoval v lese, jej zahlédl ve vzdálenosti pár metrů.

„Dostali jsme avízo, že byl medvěd spatřený v lokalitě na pomezí Horní Bečvy a Velkých Karlovic. Nechtěli jsme to brát na lehkou váhu, ale také jsme nechtěli šířit paniku. Medvěd už tady byl několikrát, není to zase taková vzácnost. Jde spíše o to, že by lidé měli vědět, že ho v lese mohou potkat,“ vysvětlil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

Na místo se pak v sobotu a také v pondělí vydali zoologové z CHKO. Prohlédli fotopasti v okolí, žádný záznam medvěda ale neobjevili.

„Nenašli ani pobytové znaky. Nicméně je samozřejmě možné, že medvěd se v této oblasti pohyboval. Je to zhruba tři kilometry od míst, kde byli medvědi zaznamenáni,“ přiblížila mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Kateřina Šůlová.

„Celá kysucko-beskydská populace, tedy včetně slovenské části, se odhaduje na pět až deset zvířat. Nemáme zprávy o tom, že by zde byly problémy s medvědy, kteří by si navykli na pohyb v blízkosti lidí a ztráceli ostych,“ upřesnila.

Přemnožení na Slovensku

Od té doby obec žádné další hlášení nedostala. „Pokud se něco změní, opět vydáme lehké varování. Myslím si, že k nám mohou migrovat i přemnožení medvědi ze Slovenska. Budeme se s tím setkávat asi častěji,“ naznačil Bernát.

Slovensko před několika dny vyhlásilo mimořádnou situaci v pěti desítkách okresů a povolilo odstřel 350 medvědů. Populace této šelmy se na Slovensku odhaduje na 1 300 kusů.

Podle vlády zde došlo v loňském roce k opakovaným střetům s člověkem, a to ve zhruba 1 900 případech. Letos už bylo hlášeno i několik případů zranění po střetu s touto šelmou.

CHKO ale větší změnu v jejich pohybu v Beskydech neočekává. „Medvědi přecházejí česko-slovenskou hranici průběžně. V posledních letech u nás dlouhodobě nezůstávají, nemáme doloženo jejich zimování či rozmnožování,“ vysvětlila mluvčí.

Důvodem může být i to, že na české straně hranice se pohybuje více lidí, takže zde nemají potřebný klid. „Pokud by se objevil nějaký jedinec s nápadným chováním, zintenzivníme monitoring,“ dodala.

Při podezření vydávejte zvuky, radí odborníci

Odborníci doporučují při pohybu v místech, kde se medvědi mohou vyskytovat, dodržování několika zásad.

Zvířata by například neměla být člověkem překvapena, proto se v nepřehledných místech doporučuje vydávat zvuky, které je na pohyb člověka mohou upozornit a umožní jim se člověku vyhnout. V případě, že člověk medvěda uvidí, doporučuje se pomalu a klidně vzdálit. Lidé by se neměli snažit medvědy hledat a přibližovat se k nim, aby se necítili ohroženi.

Aby se předcházelo konfliktům, lidé by neměli nechávat v přírodě a v okolí lidských sídel odpadky, které by mohly medvědy lákat.

Psi by měli být při procházkách v přírodě na vodítku. Chovatelům se v oblastech, kde se mohou medvědi vyskytnout, doporučuje, aby zabezpečili svá stáda a včelíny.