Bobkovníci, skakúni, fašančáré. Mečové tance jsou na prestižním seznamu

Na samém konci 19. a začátkem 20. století speciálně kvůli němu přijel do Strání hudební skladatel Leoš Janáček. Předtím o něm psal zlínský jazykovědec a etnograf František Bartoš, který získal přesnější informace od straňanského učitele Aloise Doufalíka. A celý život se mu věnoval moravský etnograf František Pospíšil.

Řeč je o speciálním mužském kruhovém tanci, který je součástí masopustních obchůzek ve Strání, v Komni a v Bystřici pod Lopeníkem.

Kde přesně se mečový tanec vzal, není úplně jasné, nicméně první zmínka z tohoto regionu pochází už z roku 1784. Teď se tento historicky doložený a stále živý lidový zvyk stal 31. položkou v prestižním Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Pro Zlínský kraj je to pátá tradice, která si tuto poctu vysloužila. Dvě už jsou dokonce na světovém seznamu UNESCO.

„Pokládali jsme mečové tance za unikátní projev našeho regionu, který by měl zůstat zachovaný. Tvoří naše kořeny, paměť, odkud jsme a co tady kdysi bylo krásné. Navíc i teď propojuje dědinu,“ poukázal etnograf, straňanský rodák, někdejší ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a prezident Festivalu masopustních tradic ve Strání Pavel Popelka, který se podílel na přípravě materiálů k žádosti o zápis spolu s uherskohradišťským Slováckým muzeem.

Muzeum je pověřené vedením Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a příprava trvala více než dva roky.

Mečové tance patří k nejstarším projevům lidové taneční kultury na moravsko-slovenském pomezí. Jsou výsadou mužů. Tanec je po staletí neměnný a v každé obci specifický krojem tanečníků, šavlemi, písničkami, kroky a tanečními figurami.

Co obec, to jiná podoba tance

Tradice ve Zlínském kraji zapsané v národním seznamu lidové kultury Slovácký verbuňk (2009) Jízdy králů na Slovácku (2009) Valašský odzemek (2012) Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku (2019) Mečové tance (2022) Slovácký verbuňk a jízdy králů na Slovácku jsou také zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).

Ve Strání nese mečový tanec název Pod šable a tancuje ho vždy pětice mužů s dřevěnými šavlemi doplněná postavou gazdy, který řídí obchůzku, nosí dřevěný rožeň, na který napichuje nebo přivazuje darované naturálie.

Komňu reprezentuje typicky pomalovaná skupina tanečníků, kdysi odvedenců. Jsou to takzvaní skakúni s vonicemi na klopách černých kabátů s šátkem kolem pasu.

V Bystřici pod Lopeníkem pak mají tanečníci nazývaní bobkovníci turecký šátek kolem pasu a přes ramena. Tanec s dřevěnými šavlemi tu vede košař s rožněm a typicky zdobeným kloboukem, který sbírá odměnu a dary do koše.

Nejstarší zmínka o šavlovém tanci z Uherskobrodska popisuje tanec Straňanů předváděný na zámku v Uherském Ostrohu kolem roku 1784.

„Hypotéz o původu tance je několik. Ale shodují se v tom, že má souvislost s bojem. S přemožením nepřítele nebo zlých sil, protože právě v období masopustu mezi sebou soupeří síly odcházející zimy a nastupujícího jara,“ vysvětlila etnografka Marta Kondrová ze Slováckého muzea, která na nominaci pro ministerstvo kultury pracovala.

Proto se třeba v obcích traduje, že ve Strání jde o tanec zbojníků, v Bystřici o tanec jistého Bobka, velitele domobrany ze 17. století, v Komni vidí souvislost s nájezdy Turků a Bočkajovců v 16. a 17. století.

Všude jsou však mečové tance součástí masopustu neboli fašanku. Ze svého dětství si je pamatují dnešní prarodiče a zažívají je na vlastní kůži i jejich vnuci. Přitom nejde o něco, co by se muži naučili v souboru.

„Folklorní soubory v předávání tance nehrají roli. Tato tradice se udržuje přirozeně. Už malé děti jsou vedeny k tomu, že mečové tance jsou zvláštností jejich obce, a pro ně je pak přirozené, že se v nich v dospělosti zdokonalí,“ doplnila etnografka.

„Také je nikdo k ničemu nemusí nutit, přemlouvat. I když je slabší ročník, což u nás znamená třeba dva tři kluky v ročníku, tak je na mečové tance, kde tančí dvě skupiny po čtyřech, doplní někdo starší nebo mladší,“ popsal Martin Gavenda, starosta Bystřice pod Lopeníkem, která má kolem 800 obyvatel.

Stejně se tradice udržuje i v Komni s 600 obyvateli, kde mají jednu skupinu tanečníků. I tam je někdy potřeba doplnit čerstvě plnoleté mladíky někým dalším. Nejpočetnějším nositelem tradice je Strání s více než 3 400 obyvateli, kde jsou i starší tanečníci.

Mečové tance jsou součástí masopustu

Téměř každý dospělý muž ze zmíněných obcí si tak ve svém životě minimálně jednou mečový tanec zkusil. Někteří byli dokonce vyhlášení, jako třeba Popelkův děda Pavel Vintr ze Strání, který byl snad nejslavnějším tanečníkem ve 40. a 50. letech.

„Naučí se to ale každý, chce to jen cvik, trénink a nějakou kondici. Protože když pak muži obcházejí celou dědinu, tak je to fyzicky náročné. Navíc je dobré, aby tanečníci byli i dobří zpěváci, to k tomu patří,“ přiblížil Popelka.

Tradice mečových tanců byla v minulosti doložena i v obci Záhorovice a Nezdenice, ale dnes už tam muži netančí, pouze nosí šavle. Obě války a totalitu tak tento zvyk přežil jen na třech místech, ačkoliv i tam možná zažili roky, kdy se akce nekonaly.

„U výzkumu spousty tradic je nejproblematičtější, že pro místní obyvatele to byla tak přirozená a samozřejmá součást roku, že kronikář neměl potřebu o tom vždycky vést záznam. A vzhledem k tomu, že mečové tance nejsou vázané na žádnou křesťanskou tradici, tak si žily svým životem i během totality,“ naznačila Kondrová.

Viditelná změna souvisí s termínem. Zatímco v minulosti se vždy tančilo poslední dny před Popeleční (Škaredou) středou, kterou začíná období čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi, tedy v pondělí nebo úterý, teď už jsou v Bystřici i Komni součástí víkendu. Ve všední den v tradici pokračují jen ve Strání, kde je úterní obchůzka skupin tanečníků součástí festivalu, který letos čeká 36. ročník.