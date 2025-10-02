Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel karlovarského Parkhotelu Richmond, kterému zasvětil třicet let svého života. Velkou Matouškovou životní vášní bylo létání a v troskách svého dvoumotorového dopravního letadla Beechcraft Baron také 22. září zemřel.
Na Lesní hřbitov ve Zlíně se lidé přišli rozloučit s podnikatelem a zlínským rodákem Stanislavem Matouškem, majitelem karlovarského Parkhotelu Richmond. Dorazili také herci Boleslav Polívka a Pavel Zedníček (2.října 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Parte zlínského rodáka a podnikatele Stanislava Matouška. (2. října 2025)
Letoun se zřítil v těžko přístupném terénu u Balkové mezi Plzní a Karlovými Vary. Trosky byly rozeseté na 300 metrech. Příčinou nehody se zabývají experti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Výsledky vyšetřování by měly být známy v řádu měsíců.

Ačkoliv žil v Karlových Varech, poslední rozloučení se na přání rodiny uskutečnilo v rodném Zlíně, kde bydlí jeho synové. Na pohřbu nechyběly ani známé osobnosti, například herci Bolek Polívka a Pavel Zedníček.

Účastníky pohřbu dojalo, když za slunečného počasí před obřadem nad Lesním hřbitovem jako pocta zesnulému symbolicky prolétla dvojice sportovních letadel.

Vrstevníci i zlínští rodáci

Obřadní síň Lesního hřbitova zaplnila rodina a přátelé podnikatele. Nechyběli mezi nimi Matouškovi vrstevníci a zlínští rodáci, například někdejší chartista a disident, později šéf tajné služby BIS Stanislav Devátý.

Herec Bolek Polívka se v minulosti označoval za valašského krále. Matoušek si pak na jeho počest dal na své letadlo nápis Letecké síly Valašského království. Dalším Matouškovým přítelem byl jiný slavný zlínský rodák, herec Pavel Zedníček. I on býval v karlovarském Richmondu častým hostem, stejně tak se v minulosti několikrát prolétl v kabině Matouškova letadla.

Po smutečním obřadu hosté zamířili do hospůdky U Kovárny v centru Zlína, která byla oblíbeným Matouškovým útočištěm, když se při návštěvách rodného města setkával se svými zlínskými přáteli.

Oblíbený hotel Richmond

Ti za ním také často jezdili do Karlových Varů, do Parkhotelu Richmond. Ten byl jeho srdeční záležitost. Hostům, provozu i zaměstnancům se věnoval s velkým nasazením. Trávil s nimi spoustu času.

Hotel měl dobrou pověst mezi hosty i profesionály v oboru. „Od doby, co koupil Richmond, hotel jen vzkvétal. Navíc to byl obrovský karlovarský patriot,“ uvedl prezident krajské sekce Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika.

Své investorské plány měl Matoušek i ve Zlíně. Například výstavbu multifunkčního domu v ulici Potoky, která skončila na mrtvém bodě po neshodách se zlínskou radnicí.

