Začal jubilejní Masters of Rock. Areál likérky rozburácejí metalové hvězdy

Festival se koná od čtvrtka do neděle v areálu likérky Rudolf Jelínek. Headlinerem letošního ročníku jsou heavymetalová ikona Judas Priest, kteří se vracejí po dvou letech. Tehdy šlo o výroční koncert k padesáti rokům kapely, nyní představí novou desku.

„Je to příklad kapely, na níž je každým rokem vidět, jak hrají se stále větší a větší chutí. Nikdo neví, jak dlouho budou ještě vystupovat. Na to, kolik mají někteří z nich let, jsou ve výborné kondici,“ říká ředitel festivalu Jiří Daron.

Judas Priest přiletí soukromým tryskáčem, do Vizovic dorazí těsně před koncertem a hned po něm je zase opustí. „Nikde se nezdržují, na turné nedělají rozhovory ani autogramiády, aby eliminovali riziko nakažení nějakou nemocí. I ubytování si řeší po vlastní ose,“ líčí Daron.

Hlas Iron Maiden

Druhým velkým jménem je Bruce Dickinson, zpěvák slavných Iron Maiden. Půjde o jeho historicky první festivalové vystoupení u nás. „Moc se na něj těším. Měl jsem jeho koncert v hlavě asi patnáct let, ale Bruce se soustředil na Iron Maiden, vlastní koncertní turné nejezdil a až letos po devatenácti letech vydal sólové album The Mandrake Project,“ podotkl Daron.

„Iron Maiden jsou obrovský fenomén a jedna z nejslavnějších metalových kapel na světě. Bruce jsem měl možnost krátce poznat a je to úplně v pohodě člověk, na nic si nehraje a působí sympaticky.“

Staří známí z Německa

Obě kapely jezdí do Vizovic pravidelně a hrají v atraktivních večerních časech. Hvězdný projekt Tobiase Sammeta nazvaný Avantasia se představí v sobotu, Accept pak Masters of Rock v neděli uzavřou.

„Vystoupení Avantasie je vždy velmi barevné, je to metalová opera se vším všudy, střídají se v ní různé barvy hlasů a na závěr zpívají dohromady,“ zmínil Daron. „Z Accept zase mám stejný dojem jako z Judas Priest. S přibývajícími lety je hudba víc a víc baví. Na pódiu působí s obrovskou lehkostí, jsou vysmátí a užívají si to.“

Nové tváře i návraty

Poprvé v historii zahrají ve Vizovicích elektrometaloví showmani Electric Callboy. „To bude obrovský příval energie. Hudebně i vizuálně se vymykají tomu, na co jsou ortodoxní metaloví fanoušci zvyklí, ale podle mě je podobné zpestření vítané,“ podotkl Daron.

Tvrdší hudbu nabídnou Cavalera v čele s Maxem Cavalerou nebo němečtí Sodom. Raritou bude koncert KK´s Priest, což je skupina bývalého kytaristy a zakládajícího člena Judas Priest K. K. Downinga. „Nikde jinde na světě se nebude opakovat, že na jedné přehlídce zahrají Judas Priest i KK´s Priest,“ upozornil Daron.

Mezi navrátilci lze zmínit discometalové Amaranthe, jejichž popularita stále roste, či Alestorm. „To je vyloženě festivalová skupina, která dovede skvěle pracovat s publikem,“ řekl šéf Masters of Rock.

Filharmonie i koncert Fleretu

Součástí programu je opět koncert s filharmonií. Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů letos doprovodí kapelu Rage pod značkou Lingua Mortis Orchestra. Celý festival pak zahájí vizovická kapela Fleret, jak je každé dva roky zvykem. „Naši fanoušci je milují. Vždy je na ně už v poledne před pódiem plno,“ dodal Daron.