Festival Masters of Rock přiveze Judas Priest nebo zpěváka Iron Maiden

Největšími taháky budou Judas Priest, zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson, Accept či Avantasia.

„Máme nejlepší soupisku v historii festivalu. Je nejatraktivnější z hlediska jmen kapel, které přijedou, a také je to nejdražší line-up, jaký jsme kdy měli,“ říká Daron pro MF DNES. „Bude to dvacátý ročník, chtěl jsem ho vyšperkovat o skupiny, které na Masters of Rock nebo v Česku nikdy nehrály. Zároveň jde o dárek a poděkování fanouškům, kteří nás dlouhá léta podporují.“

Hlavní hvězdou bude britská heavymetalová legenda Judas Priest. Proč jste vybral právě ji?

Přijedou představit novou desku, která vyjde v březnu a jedou k ní letní turné. Na Masters of Rock už hráli před dvěma lety na prvním „pocovidovém“ ročníku, kdy se jednalo o vystoupení k výročí 50 let existence kapely. Tehdy zazněl průřez tvorbou Judas Priest a o koncert byl obrovský zájem, dlouho dopředu bylo vyprodáno. Ostatně vyprodáno je i na koncert Judas Priest v O2 areně příští rok v březnu. Na Masters of Rock samozřejmě zazní legendární skladby skupiny, ale kromě nich budou zastoupeny i nové písně. A celá show bude odlišná včetně jiného pódiového designu. První singly z chystaného alba už jsou venku a ohlasy jsou skvělé. Je neuvěřitelné, jak Judas Priest zní svěže i po tolika letech.

Neméně velkým tahákem bude sólový koncert Bruce Dickinsona, zpěváka slavných Iron Maiden.

V Česku nikdy samostatně nehrál, bude to jeho premiéra. Sólové album nevydal devatenáct let, je to celosvětové nejočekávanější deska v roce 2024 v rámci rock/metalové komunity. Všichni jsou strašně zvědaví, jak bude znít. Popisovat, jaká ikona je Bruce Dickinson, je asi zbytečné, nejen fandové Iron Maiden k němu obdivně vzhlížejí.

Pracovně jste se s ním setkal letos na jaře, jaké to bylo?

Tehdy jsme v Olomouci pořádali koncert hudebního projektu Jona Lorda, zakládajícího člena Deep Purple, v němž Dickinson zpíval za doprovodu orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů písně od Deep Purple, ale i některé své skladby. Vstupenky byly vyprodány dávno předem. Měl jsem tu čest vézt potom Bruce na letiště do Prahy, přespali jsme na hotelu a ráno jsem ho vyprovázel na letadlo. Jako dárek ode mě dostal DVD z festivalu Masters of Rock.

O čem jste se bavili?

Když mi říkal, že chystá sólovou desku a pojede k ní turné, hned jsem před ním nadhodil možnost, jestli by u nás nechtěl vystoupit. Byl pro a pak už jsme se domlouvali přes jeho agenta, abychom se trefili do rozpisu letních vystoupení v Evropě. A vyšel nám z toho čtvrteční termín. Musím říct, že se na Bruce Dickinsona i celý koncert hrozně těším, bude to naprosto unikátní věc, která bude v rámci Česka k vidění jen na Masters of Rock.

Dalšími denními headlinery bude mezinárodní projekt Avantasia a němečtí heavymetaloví Accept. Co můžou diváci očekávat?

Avantasia vydala loni album, k němuž zatím neodehrála žádné vystoupení. Nechávají si to na příští rok. Sám se nechám překvapit, jakou sestavu muzikantů dá tvůrce Avantasie Tobias Sammet dohromady. Co vím, tak Helloween v létě nepojedou na turné, takže Michael Kiske by mohl být k dispozici. Accept jsou u nás velmi oblíbení, celý festival budou uzavírat. A třeba se v rámci jejich představení fanoušci dočkají nějakého překvapení. (úsměv)

Při pohledu na soupisku mi připadá sympatické, že jste ji výrazně obměnili a pro rok 2024 pozvali dost kapel, které u vás ještě nehrály.

Každoročně se snažíme mít line-up pestrý, tentokrát se ale opravdu podařilo získat špičkové a kvalitní kapely, které dosud na Masters of Rock nevystoupily. Po dvaceti letech je to někdy těžké. Kromě Bruce Dickinsona přijedou například Electric Callboy, což je německá parta kombinující metal s elektronikou a hrající obrovsky energickou a chytlavou muziku. Dále bych zmínil u nás populární finské rockery The Rasmus, projekt bratří Maxe a Igora Cavalerů přehrávající první dvě kultovní alba od Sepultury, německé thrashmetalové legendy Sodom nebo švédské melodic/deathmetalové Soilwork. A také KK's Priest, což je kapela bývalého kytaristy a zakládajícího člena Judas Priest K. K. Downinga. Fanoušci tak budou mít neopakovatelnou možnost vidět na jednom festivalu jak Judas Priest, tak kapelu jejich bývalého člena, která hraje hodně podobnou muziku, ale i největší hity Judas Priest, které sám složil.

Na jaké další kapely byste upozornil?

Například na Alestorm, Stratovarius, Doro, Moonspell nebo Delain. Chybět nebude ani tradiční vystoupení se zlínskou filharmonií, která tentokrát doprovodí německé Rage. Celý festival odstartují vizovičtí Fleret, jak je naší tradicí opakující se jednou za dva roky. Podle mě jsou nejoblíbenější zahajovací kapelou v historii Masters of Rock, pokaždé je na ně už ve čtvrtek ve 12 hodin plno. A o jejich vizovickém vystoupení s Jarmilou Šulákovou si lidé vyprávějí dodnes.

Na kolik vyjdou vstupenky a jaké změny chystáte v areálu?

O uplynulém víkendu během Winter Masters of Rock bylo možné koupit je za speciální zaváděcí cenu 3 000 korun, teď jsou v prodeji za mírně vyšší částku. Chystáme ale i další variantu vstupenek, která souvisí se zásadní změnou v areálu likérky. Řekli jsme si, že ke dvacátému výročí nabídneme lidem výrazně lepší servis a pohodlí. S tím souvisí vybudování nových tribun na sezení hned vedle pódia u železniční trati a vzadu proti hlavní stagi a oprava stávající tribuny na boku areálu. Na všech budou samostatné plastové sedačky a fanoušek, který si tam koupí lístek, dostane svoje označené sedadlo, které bude po celý festival rezervováno jen pro něj. Chtěli jsme tak vyjít vstříc lidem, kteří si chtějí připlatit za tento komfort, jsou starší nebo mají nějaké zdravotní omezení a nevydrží čtyři dny stát, ale ocenili by možnost sezení a výhledu na stage a služby vázající se na jednotlivé tribuny. Z likérky se tak stane aréna, která bude ze dvou stran uzavřená.

Jak to bude fungovat v praxi?

Tribuna u pódia bude mít označení platinová, nabídne pouze 200 míst s nejlepším výhledem na pódium a lístek na ni bude stát 10 tisíc korun. Fandové k ní budou mít i servis v podobě cateringového stanu, vlastních pevných toalet s tekoucí vodou a dostanou od nás i dárky jako festivalové DVD či tričko se svým jménem. Další boční tribuna vyjde na pět tisíc korun a zadní naproti pódiu na šest tisíc korun. I k těmto dvěma tribunám poskytujeme servis různé úrovně.