„Žánrově máme pestrý program a lineup je podle mě o kus atraktivnější než loni. Vidíme to i na prodejích, o vstupenky je větší zájem,“ řekl ředitel festivalu Jiří Daron.
Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, například z Japonska, Indie, Austrálie, USA, Mexika, Chile, Brazílie nebo Spojených arabských emirátů. Celkem jich bude kolem dvaceti tisíc a čeká je vystoupení více než osmi desítek kapel na dvou pódiích. A Helloween, kteří slaví čtyřicáté výročí svého vzniku, jsou největším tahákem.
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„Byli jsme na nich loni v Praze, ale klidně se podíváme znovu. Je to tak dobrá kapela, že se neomrzí,“ líčí asi padesátiletý fanda Michal z Chomutova. Přijel s partou kamarádů, ubytovaní jsou ve Zlíně a do Vizovic dojíždějí. „Chtěl jsem si letos dát pauzu, nakonec mě kluci přesvědčili, abych jel. Je to tradice, jsme tady už asi podesáté,“ vysvětluje.
„My sem jezdíme až od Košic, u nás na Slovensku takové festivaly nejsou,“ popisuje další postarší metalista Peter, který sebou vzal manželku Luciu.
„Líbí se mi, že tady kolikrát hrají skupiny, které bych jinak nepoznal. Hlavně ty mladší a novější. Helloween, Lordi a podobně už jsem viděl, ale často chodím do areálu brzo i na dopolední kapely. Přes rok se moc na koncerty nedostanu, tak si to chci užít.“
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Už na první kapelu, kterou byli vizovičtí Fleret, bylo před pódiem v likérce plno. „Fleret tradičně ob rok zahajuje program a naše publikum je miluje,“ uvedl Daron, podle něhož je o čtvrteční program největší zájem. „Velkou roli hraje koncert Helloween, ale i jinak je to silný den.“
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Na dnešní koncert se těší i členové Helloween. „Hrát na Masters of Rock je pro nás jako vrátit se domů, uzavřít kruh. Jsme s tímhle festivalem spjatí snad od jeho počátku,“ řekl pro iDNES.cz kytarista Sascha Gerstner.
„Je tam o nás vždycky dobře postaráno a na každém kroku narážíme na veselé, vstřícně naladěné lidi. Což, jak jsem pochopil, souvisí s místním nápojem slivovice,“ směje se jeho spoluhráč Michael Weikath.
Festival uzavře Marilyn Manson
V pátek zahrají In Flames, Cavalera či The Rasmus, v sobotu Arch Enemy, Primal Fear nebo Feuerschwanz a den poté uzavřou festival koncerty Lordi, Slaughter to Prevail a amerického umělce Marilyna Mansona.
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„Marilyn Manson je naprostý fenomén a mainstreamové jméno, které znají i lidé, kteří o rockovou muziku ani nezavadili. A také velmi extravagantní umělec,“ podotkl Daron.
„Hudebně je to jiný zážitek, než na jaký jsou lidé zvyklí z klasického heavy metalu. Umně pracuje s atmosférou, světly a celkovým vyzněním. Je to velmi zajímavé a každý fanda rockové hudby by to měl alespoň jednou vidět,“ dodal Daron.