Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Začal Masters of Rock. Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, vracejí se Helloween

Petr Skácel
  13:25
Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec...

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Zpěváci Michael Kiske a Andi Deris na koncertě Helloween (24. října 2025,...
Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské...
Organizátor festivalu Masters of Rock Jiří Daron (květen 2023)
Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec...
19 fotografií
Loni na podzim vyprodali O2 Arenu a teď budou hlavní hvězdou Masters of Rock. Němečtí Helloween zahrají už ve čtvrtek na festivalu Masters of Rock. Legendární metalová formace tak vystoupí hned v první den hudební přehlídky, která v poledne odstartovala v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Mezi další taháky festivalu patří například In Flames, Cavalera, The Rasmus, nebo Marilyn Manson.

„Žánrově máme pestrý program a lineup je podle mě o kus atraktivnější než loni. Vidíme to i na prodejích, o vstupenky je větší zájem,“ řekl ředitel festivalu Jiří Daron.

Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, například z Japonska, Indie, Austrálie, USA, Mexika, Chile, Brazílie nebo Spojených arabských emirátů. Celkem jich bude kolem dvaceti tisíc a čeká je vystoupení více než osmi desítek kapel na dvou pódiích. A Helloween, kteří slaví čtyřicáté výročí svého vzniku, jsou největším tahákem.

Každý rocker by měl vidět Marilyna Mansona, tvrdí ředitel Masters of Rock

„Byli jsme na nich loni v Praze, ale klidně se podíváme znovu. Je to tak dobrá kapela, že se neomrzí,“ líčí asi padesátiletý fanda Michal z Chomutova. Přijel s partou kamarádů, ubytovaní jsou ve Zlíně a do Vizovic dojíždějí. „Chtěl jsem si letos dát pauzu, nakonec mě kluci přesvědčili, abych jel. Je to tradice, jsme tady už asi podesáté,“ vysvětluje.

„My sem jezdíme až od Košic, u nás na Slovensku takové festivaly nejsou,“ popisuje další postarší metalista Peter, který sebou vzal manželku Luciu.

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec 2026)
Zpěváci Michael Kiske a Andi Deris na koncertě Helloween (24. října 2025, Praha).
Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské Sportovní hale Fortuna. Během hodinu a půl dlouhého koncertu nabídl fanouškům hlavně písně z loni vydané desky, kterou představil už v únoru v Brně.
Organizátor festivalu Masters of Rock Jiří Daron (květen 2023)
19 fotografií

„Líbí se mi, že tady kolikrát hrají skupiny, které bych jinak nepoznal. Hlavně ty mladší a novější. Helloween, Lordi a podobně už jsem viděl, ale často chodím do areálu brzo i na dopolední kapely. Přes rok se moc na koncerty nedostanu, tak si to chci užít.“

Jako vrátit se domů, říká kytarista Helloween

Už na první kapelu, kterou byli vizovičtí Fleret, bylo před pódiem v likérce plno. „Fleret tradičně ob rok zahajuje program a naše publikum je miluje,“ uvedl Daron, podle něhož je o čtvrteční program největší zájem. „Velkou roli hraje koncert Helloween, ale i jinak je to silný den.“

Masters of Rock 2026 odpočítává hodiny. Kdo letos přijede a kolik stojí vstupenky

Na dnešní koncert se těší i členové Helloween. „Hrát na Masters of Rock je pro nás jako vrátit se domů, uzavřít kruh. Jsme s tímhle festivalem spjatí snad od jeho počátku,“ řekl pro iDNES.cz kytarista Sascha Gerstner.

„Je tam o nás vždycky dobře postaráno a na každém kroku narážíme na veselé, vstřícně naladěné lidi. Což, jak jsem pochopil, souvisí s místním nápojem slivovice,“ směje se jeho spoluhráč Michael Weikath.

Festival uzavře Marilyn Manson

V pátek zahrají In Flames, Cavalera či The Rasmus, v sobotu Arch Enemy, Primal Fear nebo Feuerschwanz a den poté uzavřou festival koncerty Lordi, Slaughter to Prevail a amerického umělce Marilyna Mansona.

Marilyn Manson dorazí na Masters of Rock. Festival čeká největší bizár v historii

„Marilyn Manson je naprostý fenomén a mainstreamové jméno, které znají i lidé, kteří o rockovou muziku ani nezavadili. A také velmi extravagantní umělec,“ podotkl Daron.

„Hudebně je to jiný zážitek, než na jaký jsou lidé zvyklí z klasického heavy metalu. Umně pracuje s atmosférou, světly a celkovým vyzněním. Je to velmi zajímavé a každý fanda rockové hudby by to měl alespoň jednou vidět,“ dodal Daron.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit

Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem. (10. červenec...

Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

Ze 75 tisíců bot je popel, smutní majitel Vasky. Co čeká firmu a zákazníky?

Premium
Václav Staněk a hořící budova ve Zlíně

Letos v únoru to bylo deset let, co Václav Staněk založil obuvnickou firmu Vasky. Tehdy mu bylo pouhých osmnáct let. Od té doby si jeho firma našla své zákazníky. Teď se ovšem potýká se situací, jíž...

OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky

Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července...

Hustý dým, tuny prachu a hasiči bojující s plameny. Ve čtvrtek ráno vypukl v areálu bývalých Baťových závodů ničivý požár, který postupně zachvátil jediný centrální sklad obuvnické firmy Vasky a z...

Začal Masters of Rock. Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, vracejí se Helloween

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec...

Loni na podzim vyprodali O2 Arenu a teď budou hlavní hvězdou Masters of Rock. Němečtí Helloween zahrají už ve čtvrtek na festivalu Masters of Rock. Legendární metalová formace tak vystoupí hned v...

16. července 2026  13:25

Ve Slavii mu to nevyšlo, Vorlický jde do Slovácka. Za trenérem Jelínkem

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Lukášem Vorlickým.

Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. Čtyřiadvacetiletý fotbalista podepsal s celkem z Uherského Hradiště tříletou smlouvu. Vorlický má dosud v první lize na...

16. července 2026  10:20

Ve Valašském Meziříčí přibudou desítky bytů, město chystá také vlastní

Studie brněnského ateliéru AXXI, který zvítězil v architektonické soutěži na...

Čtyři moderní domy s 56 byty o velikosti 1+kk až 4+kk vzniknou do dvou let ve valašskomeziříčské části Štěpánov. Postaví je tam soukromý investor. Zastupitelé odsouhlasili, že mu prodají pozemky o...

16. července 2026  8:58

Stavbaři odstraňují „zatáčky smrti“ na tahu mezi Krnovem a Městem Albrechtice

Silnice mezi Městem Albrechtice a Krnovem projde změnou. U Linhartov se cesta...

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo na Bruntálsku rekonstrukci nebezpečného úseku silnice I/57 u Linhartov. Nová přeložka a narovnání této komunikace za 154,3 milionu korun odstraní časté a smrtelné...

16. července 2026  8:25

Barum rally po požáru. Trať městské zkoušky platí, diváci ale pocítí omezení

Barum Czech Rally Zlín 2024

Trať městské rychlostní zkoušky, která tradičně otevírá automobilovou soutěž Barum Czech Rally Zlín, by se neměla měnit navzdory tomu, že vede jen pár desítek metrů od 34. budovy, již před pár dny...

15. července 2026  15:34

Noční déšť ochladil hořící budovu. Zbourání bude podle majitele trvat týdny

Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo...

Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové 34. budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny...

15. července 2026  8:57,  aktualizováno  13:41

Co po zničené baťovské budově? Spíše jiný dům než replika, míní architekti

Pohled na budovu 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně už je minulostí.

Architekti se spíše přiklánějí k tomu, že místo druhé nejvýznamnější dominanty zlínského baťovského areálu nemá vzniknout její replika. Vnímají prostor jako příležitost k něčemu novému, odvážnějšímu....

15. července 2026  11:38

Sadaři sčítají škody způsobené extrémně vysokými teplotami spolu se suchem

ilustrační snímek

Jarní mrazíky sadařům poškodily hlavně meruňky, někde i jablka, ale švestky dopadly většinou dobře. Nicméně kombinace sucha a nedávných extrémně vysokých teplot už vykonávají svoji práci. Stromům se...

14. července 2026  16:13

Hasiči na požářišti ve Zlíně monitorují sílu větru, mohl by ohrozit stabilitu torza

Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo...

Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli riziku...

14. července 2026  9:48,  aktualizováno  14:09

Ozbrojenec zranil muže a zabarikádoval se v domě. Vyjednavač to s ním měl těžké

K dramatické situaci došlo v úterý ráno ve Hvozdné na Zlínsku. Policejní...

Houkající policejní auta, neprůstřelné vesty a přilby. Dramatická situace se v úterý ráno odehrála ve Hvozdné na Zlínsku. Policejní jednotky zasahovaly proti zdrogovanému ozbrojenému muži, který...

14. července 2026  10:18,  aktualizováno  10:52

Kroměříž hledá nového projektanta, rekonstrukce bazénu má začít příští rok

Oprava plaveckého bazénu v Kroměříži se natahuje vinou nepříznivého počasí....

Dlouho plánovaná rekonstrukce interiéru krytého plaveckého bazénu v Obvodové ulici v Kroměříži má začít v příštím roce. Odhadované náklady jsou přibližně 180 milionů korun bez DPH, pomoci by mohla...

14. července 2026  9:15

Obchody teď řídí z obýváku. Požárem zasažené firmy žene kupředu solidarita lidí

Ředitel zlínské společnosti Equator Cycling Milan Šimek. (červenec 2026)

Pátý den po vypuknutí požáru skladové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dávají firmy dohromady nové obchodní plány a krizová řešení. Výrobce obuvi Vasky chce navýšit výrobu alespoň...

13. července 2026  18:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.