Festival Masters of Rock se za dvacet let stal fenoménem. | foto: Jan Salač MAFRA, MAFRA

Nápad založit metalový festival dostal Jiří Daron v roce 2002, když byl hostem kapely Manowar na festivalu Roskilde v Dánsku. „Byl jsem na pódiu, díval se na 60 tisíc lidí a hlavou mi proběhlo, že by bylo úžasné něco podobného vybudovat u nás,“ vzpomíná. V čele Masters of Rock, který tento týden od čtvrtka do neděle oslaví dvacáté výročí, stojí už od začátku.