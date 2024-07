Hvězda festivalu. Energický Dickinson vtipkoval s fanoušky, zahrál i na theremin

Do Vizovic přijel v rámci turné ke své sólové desce The Mandrake Project, kterou vydal po dlouhých devatenácti letech.

„Během jeho koncertu jsem měl úžasný pocit. Byl to další milník v historii festivalu, šlo o jeho první festivalové vystoupení u nás. A nikdo nemůže vědět, jestli bude Bruce v sólové kariéře pokračovat, nebo už se bude naplno soustředit na Iron Maiden,“ řekl Daron.

Dickinson oslaví za měsíc 66 let, ale kromě šedých vlasů a vrásek by to na něm nikdo nepoznal. Stejně jako během koncertů se svojí domovskou kapelou po pódiu běhal, poskakoval, rozmáchle gestikuloval a vtipkoval s diváky, kromě toho hrál na bubny a v lehce psychedelické pasáži coververze písně Frankenstein dokonce i na elektronický hudební nástroj theremin.

A především potvrdil, proč je jeho hlas označován za jeden z nejlepších v celé historii heavymetalové hudby. Více rocková poloha, kterou je jeho samostatná tvorba typická, mu navíc náramně sedí. Během koncertu zaznělo celkem šestnáct písní, největší ohlas měla balada Tears of the Dragon.

Daron se s Dickinsonem stihl potkat po jeho příjezdu. „Zavzpomínali jsme na jeho vystoupení s filharmonií loni v Olomouci. Také jsem mu říkal, že významné osobnosti, které v tomto městě zanechají stopu, dostanou figurku v tamějším největším betlému v Česku. Loni tak figurku Bruce vkládala do betlému finská zpěvačka Tarja, která měla v Olomouci koncert,“ líčil ředitel Masters of Rock.

„Zaujalo ho to a prohlížel si i fotky, krátce se potkal také s autorem betlému. Celkově na mě Bruce Dickinson působil velmi mile a sympaticky, ale je poznat, že je to pracant a člověk, který má rád svůj klid. Před koncertem byl zavřený v šatně, hned po něm se skupinou odjeli. Jen si vzal krabičku s jídlem do auta,“ dodal Daron.

Festival Masters of Rock pokračuje v likérce Rudolf Jelínek ve Vizovicích až do neděle. V pátek večer vystoupí Judas Priest nebo Electric Callboy, v dalších dnech se představí Avantasia, Accept, KK’s Priest či Cavalera.