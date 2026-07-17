„Moc se těšíme, protože s novou zpěvačkou Lauren přichází i nová energie. Už jsme spolu odehráli koncerty v Číně a Japonsku, takže jsme stále na začátku, ale reakce fanoušků byly skvělé,“ říká Michael Amott, kytarista a zakladatel skupiny hrající melodický death metal.
Festivalové publikum často tvoří i lidé, kteří neznají každou skladbu. Jak si je získáte během prvních minut koncertu?
Máme za sebou dvanáct alb, na Spotify jsme překročili sto milionů přehrání a hrajeme velké haly. Takže nějaké zkušenosti už máme. Na vlastních koncertech můžeme jít více do hloubky a hrát i méně známé skladby, ale na festivalech musíme sázet spíše na hity a nabídnout co nejsilnější show. Arch Enemy hrají extrémní metal, který je zároveň melodický a chytlavý, a myslím, že právě díky tomu si nás lidé snadno najdou. Pořád vidíme, že to fanoušky baví.
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Máte nějaké speciální vzpomínky na koncerty v Česku?
Jezdíme k vám rádi. Pamatuji si, že jsem na Masters of Rock kdysi viděl jako headlinery Europe, což byl skvělý zážitek. A pak jsem jednou viděl Citron, kteří hráli živě album Radegast. Něco takového bych nikde jinde nezažil. Jsem sběratelem undergroundové hudby a Citron jako posluchač znám už dlouho, takže to pro mě bylo výjimečné.
Když jste poprvé slyšel Lauren Hartovou zpívat, kdy jste si řekl: Ano, tohle je nový hlas Arch Enemy?
Neměli jsme moc času a zpočátku jsme se ani nemohli potkat osobně. Měli jsme připravené nové písně a poslal jsem jí demo se svými, popravdě řečeno strašnými vokály. (směje se) Všechno nazpívala doma v USA a poslala nám to zpátky. Už tehdy to znělo opravdu skvěle. Znal jsem ji i z jiných projektů a s mojí kytarou jako doprovodem to do sebe okamžitě zapadlo. Když jsme se později setkali osobně, všechno fungovalo perfektně. První skladby, které zpívala, byly Nemesis a Ravenous a zněly výborně. Ale skutečně mě přesvědčil až okamžik, kdy jsme s novými písněmi poprvé vystoupili živě.
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Byla někdy možnost, že by Arch Enemy měli mužského zpěváka?
To by bylo zvláštní. Patřili jsme mezi první kapely svého druhu, které měly v čele ženu, a vždy nám to připadalo naprosto přirozené. Přináší to jinou dynamiku a nikdy jsme necítili potřebu to měnit.
Byl jste nervózní před prvním koncertem s Lauren?
Rozhodně. Stojíte v backstagi a slyšíte, jak publikum šumí, a doslova z něj cítíte nedočkavost. Trvalo mi asi čtyři nebo pět skladeb, než jsem se úplně uvolnil. Ale od samého začátku jsem cítil obrovskou energii. Těšíme se na letní evropské turné, čekají nás Wacken a další velké festivaly. Zároveň jsme ale chtěli hrát i menší kluby, protože tam je úplně jiná atmosféra. Je to intenzivnější a návrat ke kořenům.
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Do jaké míry jste přizpůsobili hudbu Lauren a do jaké míry se ona musela přizpůsobit zvuku Arch Enemy?
Připojila se ke kapele s dlouhou historií, a navíc byla naší fanynkou. Takže hudbu Arch Enemy dobře znala. Při sestavování setlistu samozřejmě myslíme na to, aby to pro ni nebylo zbytečně obtížné, ale Lauren vypadá, že si to opravdu užívá. Upřímně jsem si myslel, že bude trvat déle a bude to mnohem těžší, než ji fanoušci přijmou. Zatím to ale funguje skvěle. Když jsme vydali videoklip k To The Last Breath, čekal jsem mnohem více rozporuplných reakcí. Komentáře na sociálních sítích byly překvapivě pozitivní.
Jaké bylo největší riziko spojené se změnou zpěvačky?
Jsme zavedená kapela a změna vokalisty je vždycky citlivá věc. Ale cítíme se dobře a užíváme si to po lidské stránce, což je klíčové. Hudba je i byznys, ale nejde ji tak brát dlouhodobě, pokud vás nebaví, nemáte z ní radost. Je to pořád především kreativní a umělecká záležitost.