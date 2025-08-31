Přijede v rámci oslav čtyřiceti let od svého založení a v „all stars“ sestavě s trojicí ikonických zpěváků Michaelem Kiskem, Andim Derisem a Kaiem Hansenem.
„V Česku jsou Helloween dlouhá léta velmi oblíbení, ale když se do kapely před devíti lety vrátili Kiske a Hansen a vznikl projekt Pumpkins United, jejich popularita raketově vystřelila,“ říká šéf vizovického festivalu Jiří Daron.
„Předtím na ně chodilo kolem pěti tisíc lidí, teď na podzim zahrají v O2 areně v Praze pro patnáct tisíc návštěvníků. A jejich koncert byl vyprodaný tři čtvrtě roku dopředu, což se nám v agentuře nikdy v historii nestalo.“
Helloween zahrají ve Vizovicích hned první den a přivezou obrovskou produkci. „Výroční koncerty jsou pro kapely prestižní, dávají si na nich záležet a předvedou velkou show. Bude to podobný bonbonek jako před časem vystoupení Judas Priest na Masters of Rock k padesáti letům,“ popsal Daron, podle něhož jsou Helloween největší světová kapela v žánru power/speed metalu.
„Málokterá skupina se navíc může pochlubit tím, že má v sestavě všechny tři zpěváky, kteří tvořili její historii,“ dodal.
Vrátí se oblíbenec Udo Dirkschneider
Poprvé v historii dorazí na Masters švédští In Flames, jedni ze zakladatelů melodického death metalu. „Fanoušci si je přáli dlouhodobě a chtěli jsme jejich volání vyslyšet, ale termínově nám to dlouho nevycházelo. Až teď, a jsem za to moc rád,“ uvedl Daron.
The Rasmus zase vrátí pomyslný dluh za zrušený koncert, kdy místo letního turné dokončovali se zpožděním nové album,“ poznamenal ředitel přehlídky.
Vrátí se velký oblíbenec vizovických fanoušků Udo Dirkschneider. Se svojí kapelou Dirkschneider odehraje kompletní album Balls To The Wall, které nazpíval ještě během působení v Accept. Na soupisce nechybí ani Kissin Dynamite, Lordi se speciálním vystoupením, kdy na pódiu bude stát hororový zámek, Feuerschwanz, Voivod nebo Visions of Atlantis, jež doprovodí zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Perličkou jsou Miracle of Sound, autoři hitů známých i z herního světa.
„A to ještě fanoušky čeká podzimní oznámení tří denních headlinerů,“ naznačil Daron. „Myslím, že půjde o nejnabitější ročník v historii Masters of Rock. Měli jsme štěstí, že se velké atraktivní kapely trefily se svými tour do termínu našeho festivalu. Sestava bude velmi dobrá a tuším, že by mohlo být už před akcí vyprodáno.“
Vstupenka stojí 3 400 korun
Festival se uskuteční od 16. do 19. července 2026. Vstupenky za zaváděcí cenu 3 400 korun jsou v prodeji na festivalovém webu do konce září nebo do vyprodání první emise. Koupit jde i vstupenky na sezení v ceně deset tisíc, šest tisíc a pět tisíc korun.
„Trend oznamovat kapely a prodávat vstupenky s delším předstihem je zřejmý u všech velkých metalových festivalů. I my jdeme s dobou,“ podotkl Daron.
Fandové se dosud dozvěděli jména interpretů až na podzimním festivalu Winter Masters of Rock ve Zlíně. Ten se však letos neuskuteční.
„Jednodenní festival jsme měli usazený jako obvykle na začátek prosince, ale hlavní balíček kapel zrušil turné a kapely se přidaly na turné k jiným projektům,“ vysvětlil Daron. „Nám se již takto rozpadlý program na prosincový víkend nepodařilo dát dohromady. Sehnat kvalitní kapely, které jedou turné, a napasovat je do jednoho prosincového dne není jednoduché,“ dodal.
