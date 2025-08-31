Hvězdou Masters budou v příštím roce Helloween. Začal prodej vstupenek

Petr Skácel
  10:10
Obvykle oznamují kapely až v prosinci, letos však pořadatelé vizovického festivalu Masters of Rock zveřejnili skoro polovinu soupisky pro další ročník už nyní. A rovnou se vytasili s headlinerem, jímž bude německá kapela Helloween.
Fotogalerie4

Skupina Helloween v sedmičlenné sestavě | foto: archív kapely

Přijede v rámci oslav čtyřiceti let od svého založení a v „all stars“ sestavě s trojicí ikonických zpěváků Michaelem Kiskem, Andim Derisem a Kaiem Hansenem.

„V Česku jsou Helloween dlouhá léta velmi oblíbení, ale když se do kapely před devíti lety vrátili Kiske a Hansen a vznikl projekt Pumpkins United, jejich popularita raketově vystřelila,“ říká šéf vizovického festivalu Jiří Daron.

„Předtím na ně chodilo kolem pěti tisíc lidí, teď na podzim zahrají v O2 areně v Praze pro patnáct tisíc návštěvníků. A jejich koncert byl vyprodaný tři čtvrtě roku dopředu, což se nám v agentuře nikdy v historii nestalo.“

GLOSA: Helloween hrají na nostalgickou strunu a dostali do kolen nejen Japonce

Helloween zahrají ve Vizovicích hned první den a přivezou obrovskou produkci. „Výroční koncerty jsou pro kapely prestižní, dávají si na nich záležet a předvedou velkou show. Bude to podobný bonbonek jako před časem vystoupení Judas Priest na Masters of Rock k padesáti letům,“ popsal Daron, podle něhož jsou Helloween největší světová kapela v žánru power/speed metalu.

„Málokterá skupina se navíc může pochlubit tím, že má v sestavě všechny tři zpěváky, kteří tvořili její historii,“ dodal.

Skupina Helloween v sedmičlenné sestavě
Mezi hlavní hvězdy letošního festivalu Ostrava v plamenech v Dolních Vítkovicích bezesporu patří Udo Dirkschneider.(1. srpna 2025)
Rhapsody of Fire a zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů na festivalu Masters of Rock. (červenec 2025)
Organizátor festivalu Masters of Rock Jiří Daron (květen 2023)
4 fotografie

Vrátí se oblíbenec Udo Dirkschneider

Poprvé v historii dorazí na Masters švédští In Flames, jedni ze zakladatelů melodického death metalu. „Fanoušci si je přáli dlouhodobě a chtěli jsme jejich volání vyslyšet, ale termínově nám to dlouho nevycházelo. Až teď, a jsem za to moc rád,“ uvedl Daron.

The Rasmus zase vrátí pomyslný dluh za zrušený koncert, kdy místo letního turné dokončovali se zpožděním nové album,“ poznamenal ředitel přehlídky.

Bizarní Lindemann i metalová nálož Hammerfall. Masters of Rock rozburácel Vizovice

Vrátí se velký oblíbenec vizovických fanoušků Udo Dirkschneider. Se svojí kapelou Dirkschneider odehraje kompletní album Balls To The Wall, které nazpíval ještě během působení v Accept. Na soupisce nechybí ani Kissin Dynamite, Lordi se speciálním vystoupením, kdy na pódiu bude stát hororový zámek, Feuerschwanz, Voivod nebo Visions of Atlantis, jež doprovodí zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Perličkou jsou Miracle of Sound, autoři hitů známých i z herního světa.

„A to ještě fanoušky čeká podzimní oznámení tří denních headlinerů,“ naznačil Daron. „Myslím, že půjde o nejnabitější ročník v historii Masters of Rock. Měli jsme štěstí, že se velké atraktivní kapely trefily se svými tour do termínu našeho festivalu. Sestava bude velmi dobrá a tuším, že by mohlo být už před akcí vyprodáno.“

Vstupenka stojí 3 400 korun

Festival se uskuteční od 16. do 19. července 2026. Vstupenky za zaváděcí cenu 3 400 korun jsou v prodeji na festivalovém webu do konce září nebo do vyprodání první emise. Koupit jde i vstupenky na sezení v ceně deset tisíc, šest tisíc a pět tisíc korun.

Historky z Masters of Rock. Lemmy šel na svatbu, Kiss zvali fandy na pódium

„Trend oznamovat kapely a prodávat vstupenky s delším předstihem je zřejmý u všech velkých metalových festivalů. I my jdeme s dobou,“ podotkl Daron.

Fandové se dosud dozvěděli jména interpretů až na podzimním festivalu Winter Masters of Rock ve Zlíně. Ten se však letos neuskuteční.

„Jednodenní festival jsme měli usazený jako obvykle na začátek prosince, ale hlavní balíček kapel zrušil turné a kapely se přidaly na turné k jiným projektům,“ vysvětlil Daron. „Nám se již takto rozpadlý program na prosincový víkend nepodařilo dát dohromady. Sehnat kvalitní kapely, které jedou turné, a napasovat je do jednoho prosincového dne není jednoduché,“ dodal.

Video z Masters of Rock 2025:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

Můj život v Ulitě. Průmyslový designér bydlí s rodinou v domě velkém 5 krát 5 metrů

Premium

Představte si větší obývací pokoj a o metr vyšší strop než obvykle. Zhruba takový prostor je k dispozici v domku, kterému firma egoé říká Ulita. Je tady kuchyně, ložnice, jídelna, koupelna, toaleta,...

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...

Úpravy „křižovatky smrti“ ve Vsetíně finišují, komplikací byl nestabilní svah

Úpravy dříve nebezpečné křižovatky ve Vsetíně, na níž silničáři pracují už třetím rokem, se konečně blíží k závěru. Stavba rampy Mostecká byla složitá i kvůli extrémně vysoké opěrné zdi nutné kvůli...

Hvězdou Masters budou v příštím roce Helloween. Začal prodej vstupenek

Obvykle oznamují kapely až v prosinci, letos však pořadatelé vizovického festivalu Masters of Rock zveřejnili skoro polovinu soupisky pro další ročník už nyní. A rovnou se vytasili s headlinerem,...

31. srpna 2025  10:10

Slovácko - Jablonec 0:2, hosté slaví po gólech obránců. A úspěšná série pokračuje

Fotbalový Jablonec potvrdil vynikající vstup do sezony i v Uherském Hradišti a po vítězství 2:0 nad Slováckem je v neúplné tabulce těsně za vedoucí Spartou. Utkání 7. kola, které je poslední před...

30. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:36

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Premium

To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu obcí, se stalo skutečností. Ministr dopravy Martin Kupka přijede do Martinic diskutovat s občany....

30. srpna 2025

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.

30. srpna 2025

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Zlínská zoo dokončila stavbu půlhektarového záchranného a chovného centra pro lvy. Domov tady najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu....

29. srpna 2025  16:26

Napajedlům se ulevilo, nový most je otevřený. Stavební ruch ale nekončí

Důležitá chvíle, na kterou měsíce netrpělivě čekali řidiči, cyklisté i chodci v Napajedlích na Zlínsku, je tady. Během dnešního dopoledne zmizely zábrany z nového silničního mostu, který vede od...

29. srpna 2025  13:32

Úpravy „křižovatky smrti“ ve Vsetíně finišují, komplikací byl nestabilní svah

Úpravy dříve nebezpečné křižovatky ve Vsetíně, na níž silničáři pracují už třetím rokem, se konečně blíží k závěru. Stavba rampy Mostecká byla složitá i kvůli extrémně vysoké opěrné zdi nutné kvůli...

29. srpna 2025  8:12

Pokračujeme, zní odhodlaně z vyhořelých pil. S obnovou pomáhají i zaměstnanci

Celý měsíc zvažovali, co dál - jestli se zpracováním dřeva úplně skončit nebo provoz naopak obnovit. Po rozsáhlém červnovém požáru nebylo rozhodování pro majitele pily ve Velkých Karlovicích na...

28. srpna 2025  14:52

VIDEO: Policie ukázala noční zadržení uprchlého vězně, ukrýval se v kufru auta

Po několikadenním pátrání zadrželi policisté ze Zlína trestance, který nepozorovaně uprchl z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice v Jihomoravském kraji. Policisté nyní zveřejnili záznam z noční...

28. srpna 2025  10:40

Na mamograf mohou ženy i do zlínské nemocnice, zkrátí se čekání na vyšetření

Nové mamodiagnostické centrum začne na konci září fungovat v Baťově nemocnici ve Zlíně. Ženy z krajského města a okolí tak budou mít k dispozici druhý mamograf určený pro preventivní vyšetření prsu....

28. srpna 2025  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Můj život v Ulitě. Průmyslový designér bydlí s rodinou v domě velkém 5 krát 5 metrů

Premium

Představte si větší obývací pokoj a o metr vyšší strop než obvykle. Zhruba takový prostor je k dispozici v domku, kterému firma egoé říká Ulita. Je tady kuchyně, ložnice, jídelna, koupelna, toaleta,...

27. srpna 2025

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...

27. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.