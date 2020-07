Místo muziky ticho. Vizovice přijdou kvůli zrušeným festivalům o peníze

Stanová městečka na loukách či kopcích, stánky s jídlem kolem a uvnitř areálu místní likérky a přes dvacet tisíc fanoušků v černých tričkách v ulicích celého městečka.



Tak by teď vypadaly Vizovice, které měly tento víkend hostit festival Masters of Rock. Jenže ho zastavila pandemie koronaviru, stejně jako Vizovické Trnkobraní, které se mělo konat na stejném místě v srpnu. Vizovice tak přišly o dvě velké akce, na které si už zvykly.

„Je to škoda,“ podotkla starostka Silvie Dolanská. „Město díky tomu pokaždé ožilo, při Masters of Rock sem jezdili fanoušci třeba už od pondělí a vyráželi na výlety ve Vizovicích a do okolí.“

Zrušení obou přehlídek je nepříjemné také z finančního hlediska. Podle analýzy pořádající agentury Pragokoncert utratí návštěvníci Masters of Rock v regionu minimálně 70 milionů korun.

„Jsou ubytovaní v hotelech po celém kraji, jezdí na výlety do Luhačovic, do zoo ve Zlíně i jinam. Užívají si tady dovolenou, která pro ně mnohdy začíná už několik dnů před startem festivalu,“ popsal ředitel festivalu Jiří Daron.

„Přímo ve Vizovicích je řada spolků a organizací, které z Masters doslova žijí. Vydělají během něj tolik peněz, že jim to zabezpečí celoroční fungování. Platíme i nájmy firmám, jako je Rudolf Jelínek nebo Unico Modular,“ dodal.

Jelínek počítá milionové ztráty

Právě pro společnost Rudolf Jelínek je situace nejtěžší. Festivaly se konají v jejím areálu, u Trnkobraní kromě toho funguje jako spolupořadatel. S příjmy z přehlídek navíc počítala při plánování hospodářských výsledků za letošní rok. Jenže se jich nedočká a naopak přijde o řádově miliony korun.

„Je to obrovský zásah do našeho podnikání. Máme tým lidí, který se věnuje speciálně těmto akcím, jenže jeho půlroční práce přišla vniveč,“ konstatoval obchodní a marketingový manažer firmy Miroslav Motyčka.

„Během Masters of Rock vyhlašujeme závodní dovolenou, jenže tu už jsme letos využili během pandemie koronaviru. Výroba pořád jede v omezeném režimu, poptávka šla dramaticky dolů.“

Potíže mají i živnostníci ve městě a jeho okolí. Kromě festivalů se letos nekoná ani Barum rally. „Mnozí z nich s příjmy z velkých akcí počítali, pomohlo jim to přežít zimu,“ upozornila Dolanská.

Spolky přijdou o statisíce

Speciální kapitolou pak jsou místní spolky. Například fotbalový klub SK Vizovice na svém stadionu nabízí kemp pro návštěvníky Masters, díky čemuž běžně vydělá 300 až 400 tisíc korun.

„Tyto peníze šly zpátky do klubu, byl to jeden z hlavních zdrojů. Teď musíme odložit opravu kabin nebo další investice a najet na úsporný režim,“ sdělil předseda klubu Tomáš Fojtů.

O tržby ve výši asi 100 tisíc korun přijdou dobrovolní hasiči ze sousedních Zádveřic-Rakové, jejichž občerstvení na stanové louce u likérky je vyhlášené.

„Není to pro nás fatální potíž, za poslední roky jsme si vytvořili rezervu. Navíc naše činnost je teď utlumená, takže tolik neutrácíme,“ vysvětlila za zádveřické dobrovolné hasiče Zdenka Jurčová.

„Ale jinak platí, že je to pro nás zásadní finanční injekce. Za peníze z festivalu jsme koupili vybavení, sportovní nářadí, oblečení a další věci. Když se vynechá jeden rok, nic se nestane. Kdyby to bylo déle, byl by to už problém,“ obává se Jurčová. Odložení Masters of Rock ji mrzí i z osobního hlediska.

„Na festival už jsme si zvykli a těšíme se na něj. S mnohými fanoušky se známe, chodí k nám pravidelně. Řada z nich je ve Vizovicích skoro týden a rádi utrácejí, mají to tady jako dovolenou,“ popsala Jurčová.

Konají se aspoň menší akce

Místní lidé zároveň přiznávají, že z bezpečnostního hlediska si přece jen oddychli, že se festivaly posunuly až na rok 2021. Obava z možné nákazy byla velká.

„Kvůli šíření koronaviru by asi nebylo vhodné, aby se tak masové akce konaly,“ poznamenala starostka Dolanská.

„Nevadí nám to, aspoň trochu zvolníme tempo, odpočineme si a budeme se těšit na festival v příštím roce,“ souhlasí Antonín Tlusťák mladší, majitel vizovické restaurace U Tonka.

Příznivci tvrdé rockové hudby ale o všechny akce ve Vizovicích a okolí nepřijdou. V tamějším Domě kultury se v sobotu od 17 hodin koná Metal Party, která láká na projekce videoklipů a festivalových vystoupení.

V Zádveřicích v sobotu startují Rockové pivní slavnosti, kam přijedou revivaly slavných metalových skupin, a na Ploštině bude v pátek a v sobotu Metal kemp, jenž nabídne živá vystoupení kapel Čad, Cocotte Minute a dalších.

„Spousta fanoušků Masters of Rock sem stejně přijela. Penziony po městě jsou zabrané a skoro nikdo z těchto lidí to nezrušil,“ vysvětlil Tomáš Ševčík, pořadatel zmíněné Metal Party.

„Prostě to vzali tak, že festival není, ale stejně ze zvyku pojedou a místo běhání v kotli chtějí více poznat okolí. Takže ve výsledku sice není Masters of Rock, ale metalem to tady stejně žít bude. To by nebyly Vizovice,“ usmál se.