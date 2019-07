Na Masters of Rock míří do Vizovic tisíce lidí, policie nasadí termovizi

9:25 , aktualizováno 9:25

Do Vizovic na Zlínsku se sjíždějí fanoušci na festival Masters of Rock, který začíná dnes a potrvá do neděle. Hned po jeho skončení začnou silničáři opravovat hlavní průtah městem, musejí to stihnout za měsíc.