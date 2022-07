Masters of Rock bude hvězdný, vynahradí fanouškům covidovou pauzu

„Nejen já, ale i všichni fanoušci, kapely či členové pořadatelského týmu se nemůžeme dočkat,“ říká šéf pořádající agentury Pragokoncert.

„Máme za sebou dvě promarněná léta kvůli covidu a čekání na festivaly bylo strašně dlouhé. Už v červnu jsme pořádali Metalfest v Plzni, kde bylo hodně poznat, jak jsou všichni natěšení a chtějí si zase užít léto a živou hudbu,“ poznamenal.

Kdy jste poprvé opravdu uvěřil, že Masters of Rock letos bude?

Asi až letos na jaře, kdy se opatření začala uvolňovat. Loni na podzim jsme pořádali Winter Masters of Rock a větší nervy jsem v životě neměl. Dělali jsme mezinárodní festival v době nejtěžších koronavirových restrikcí a s rizikem, že nám akci zatrhnou den předem. Nakonec se to podařilo a potom jsem si říkal, že už to snad bude jen lepší.

Jak covid ovlivnil festivalovou branži?

Obrovským způsobem. Během dvou let, kdy byla naše činnost zakázána, ztratila spousta firem klíčové zaměstnance, bez nichž nejde uspořádat hudební přehlídku. Jde o zvukaře, osvětlovače, stavitele pódií, ale třeba i bedňáky nebo security. Našli si stálé zaměstnání, které už jim neumožní vzít si v létě tři měsíce volno a jezdit pracovně po Evropě. Do toho rapidně vzrostly náklady za dopravu, energie, mzdy a další komodity. Pokud jsme v roce 2019 začínali prodávat vstupenky na Masters of Rock za zhruba dva tisíce korun a počítali s nějakou výší nákladů, dnes už jsou naše náklady více než dvojnásobné.

Kupují si lidé pořád lístky na koncerty?

Koncertní trh po celé Evropě je teď totálně přehlcený. Všichni vsadili na to, že v létě bude volný režim a vyrazili na velká turné. V Praze tak šlo během jednoho týdne vidět Guns N' Roses, Iron Maiden a Metallicu. Jindy zase v jedné hale hráli Scorpions a v sousední Dream Theater. Spousta lidí měla vstupenky třeba na tři velké koncerty a ty se konaly během pár dnů. A pokud má někdo třeba osm lístků na různé akce, už si nebude kupovat devátý nebo desátý. Vstupenky na nové koncerty se teď moc neprodávají, dobíhají spíše vystoupení odložená z dřívějška.

A jak to ovlivnilo samotné kapely?

Kvůli přetlaku koncertů chybí tourbusy, jimiž se přesouvají hlavně velké americké skupiny. Z tohoto důvodu musela zrušit svoje evropské turné včetně koncertu na Masters of Rock kapela Black Label Society. Koncentrace živých akcí je opravdu obrovská, ale počet techniky je pořád stejný. Ne každý festival dosáhne na zařízení, které potřebuje.

Vám se to ovšem podařilo a představíte největší pódium v dějinách přehlídky.

Ano, máme tři roky platnou zálohu a firma Megaforce nám vyšla vstříc. Asi pomohlo i to, že její šéf je obrovský fanoušek Judas Priest, kvůli jejichž koncertu jsme tuto stage museli pořídit. Bez ní by nevystoupili. Je větší a širší, nad pódiem je půloblouk a po obou stranách výškové LED stěny. Navíc je velmi bezpečná, odolá i případné vichřici. Je to úplně jiný level, než na jaký byli fanoušci dosud zvyklí.

Už jste zmínil koncert americké heavymetalové legendy Judas Priest. Je to jedna z největších hvězd, které kdy ve Vizovicích hrály?

Měli jsme tady Motörhead s Lemmym Kilmisterem, což byla naprosto ikonická postava rockové historie, hráli u nás Twisted Sister, Def Leppard nebo Whitesnake. A Judas Priest do světové extraligy patří také. Bude to výjimečná a hvězdná narozeninová show k 50 rokům kapely a bude „bez kompromisů“, jak říká samotná kapela. Přijedou čtyři kamiony produkce, Judas Priest totiž svým fanouškům chtějí zajistit stejný zážitek, ať už hrají samostatný koncert nebo na festivalu.

Kolik času jim zabere příprava?

Páteční program kvůli tomu skončí o hodinu dříve a hned pak najedou kamiony, které začnou chystat produkci a světla. Stavět se bude celou noc a i ráno začne první kapela hrát o něco později než obvykle. Ani po Judas Priest pak nikdo nehraje, aby se stihlo všechno sbalit. Obratem pak začne příprava stage pro finské Nightwish, kteří hrají v neděli na úplný závěr festivalu.

Stejné to bylo i při jejich minulém vystoupení na Masters of Rock. Je to záměr?

Rádi končíme přehlídku velkolepým koncertem a pro Nightwish to stoprocentně platí. Přivezou velkou LED stěnu, která bude za nimi na pódiu a bude to silný audiovizuální zážitek. Nightwish už jsou velká skupina, která vyprodá O2 arenu. Má mladší a typologicky jiné publikum než třeba Judas Priest, ale co do velikosti je to rovněž extraliga.

Praktické rady Výměna vstupenek za pásky je možná v úterý a středu od 10 do 21 hodin, ve čtvrtek a pátek od 9 a v sobotu i neděli od 10 hodin. Mimořádné noční vlaky z Vizovic do Zlína pojedou v následující časy: v pátek ve 2:15, v sobotu a neděli v 1 hodinu a v pondělí v 0:45 hodin. Tento spoj jede až do Otrokovic.

Na jaké další formace byste upozornil?

Ve čtvrtek budou denním headlinerem němečtí Heaven Shall Burn a tvrdý metal zazní i poté, když noční čas dostane brazilská Sepultura. V pátek večer to bude pestré, Lacuna Coil hraje melodický gotický metal a má krásnou zpěvačku, přijede all stars band The Dead Daisies a za mikrofon se postaví Glenn Hughes, který zpíval v Deep Purple nebo Rainbow. Ještě před nimi vystoupí Beast in Black, to je můj tip na skupinu, která neustále roste a za pár let bude se svým chytlavým moderním metalem vyprodávat haly.

A o víkendu?

Sobota je den koncertu Judas Priest, já bych doporučil zajít i na Gotthard, což jsou „švýcarští Scorpions“, a ostrovní piráty Alestorm. V neděli to bude pořádný nářez, po sobě hrají Kataklysm a dvě americké thrashmetalové legendy Exodus a Testament. Odpoledne dodržíme naši speciální tradici koncertů s filharmonií, když spolu s pražským symfonickým orchestrem vystoupí Visions of Atlantis.

Co nabídne česká scéna?

Pravidelně ob rok zahajují festival vizovičtí Fleret a letos tomu nebude jinak. Ve čtvrtek od 19:10 hodin pak bude připravený výjimečný koncert nazvaný Pocta Radimu Pařízkovi. Bubeník a kapelník Citronu zemřel loni v březnu, ale skupina vystupuje dál. V sestavě nechybí ani jeho syn, který hraje na baskytaru. Fanoušci uvidí spoustu vzpomínkových videí na LED stěně a s kapelou zahrají muzikanti, kteří v Citronu působili dřív, jako Jaroslav Bartoň či Václav Vlasák, ale i Radimovi kamarádi a hosté jako třeba Izzi, zpěvák Dogy.

Další domácí skupiny se představí na druhém pódiu, které se letos přestěhovalo. Kde jej návštěvníci najdou?

Přesune se ke vstupu číslo dva, bude stát uvnitř u hlavní brány do likérky Rudolf Jelínek. Její bývalou lokalitu už nemůžeme využít, firma, která tam působí, je výrobně vytížená a potřebuje svoje prostory. Souvisí s tím i přesun kavárny na louku vedle hlavního pódia, kde bude relaxační zóna s novým stánkem se zmrzlinou.

Jaké další organizační věci by měli lidé vědět?

Nadále zůstáváme u placení v hotovosti, u podnikové prodejny Rudolf Jelínek bude umístěný bankomat. Náramky si lidé mohou vyměnit už dva dny předem, velmi jim to doporučujeme, vyhnou se tak frontám ve čtvrtek. Placená parkoviště jsou v areálu dřevoskladů pro dva tisíce aut a nově vzniklo parkoviště také na louce před firmou Sýkora ve směru od Zádveřic po „staré zádveřické“ s kapacitou tisíc míst a je pouze pět set metrů vzdálené od vstupu číslo dva.